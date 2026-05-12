Terglav je izbral potnike v Švico

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je danes določil končno postavo za bližnje svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se v petek začenja v Švici, so sporočili iz HZS. Slovenija je danes v pripravljalni bazi na Bledu opravila zadnji trening, v sredo potuje v Fribourg. Prva tekma Slovence na SP čaka v soboto proti Češki.

Terglav je že med pripravami, ki so potekale zadnji mesec in med katerimi so Slovenci odigrali tudi pet prijateljskih tekem, krčil seznam igralcev. Danes je določil končno postavo, ki bo na SP branila barve Slovenije, kot zadnji je s seznama izpadel Urban Podrekar. Na selektorjevem reprezentančnem seznamu, ki ga je danes posredovala Hokejska zveza Slovenije, so vratarji Lukaš Horak, Luka Kolin (Olimpija Ljubljana) in Žan Us (Jesenice).

Na seznamu so branilci Rožle Bohinc, Aljoša Crnović, Jan Ćosić, Blaž Gregorc (vsi Olimpija Ljubljana), Jan Goličič (Blainville-Boisbriand/Kan), Aleksandar Magovac (Amiens/Fra), Maks Perčič (Slavia Praga/Češ) in Miha Štebih (Horacka Slavia Trebič/Češ) ter napadalci Miha Beričič, Jan Drozg, Jaka Sodja, Robert Sabolič, Marcel Mahkovec, Nik Simšič (vsi Olimpija Ljubljana), Žan Jezovšek (Lindau/Nem), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Nace Langus (univerza Augustana/ZDA), Luka Maver, Ken Ograjenšek (oba Black Wings Linz/Avt), Filip Sitar (Univerza Rensselaer/ZDA), Rok Tičar (Pustertal/Ita) in Matic Török (Ilves/Fin).

Filip Sitar (levo) je zabil edini gol za rise na pripravljalni tekmi z Avstrijo. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

V vodstvu reprezentance pa so poleg selektorja Terglava še pomočniki Andrej Tavželj, Gorazd Drinovec, Klemen Mohorič in Domen Ramšak.