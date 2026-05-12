  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Terglav je izbral potnike v Švico

Selektor slovenske hokejske reprezentance je določil, kdo bo potoval na svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici. Zadnji je odpadel Urban Podrekar.
V vodstvu reprezentance pa so poleg selektorja Eda Terglava še pomočniki Andrej Tavželj, Gorazd Drinovec, Klemen Mohorič in Domen Ramšak. FOTO: Jože Suhadolnik
Galerija
V vodstvu reprezentance pa so poleg selektorja Eda Terglava še pomočniki Andrej Tavželj, Gorazd Drinovec, Klemen Mohorič in Domen Ramšak. FOTO: Jože Suhadolnik
T. E., STA
12. 5. 2026 | 13:31
12. 5. 2026 | 13:36
1:55
A+A-

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je danes določil končno postavo za bližnje svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se v petek začenja v Švici, so sporočili iz HZS. Slovenija je danes v pripravljalni bazi na Bledu opravila zadnji trening, v sredo potuje v Fribourg. Prva tekma Slovence na SP čaka v soboto proti Češki.

image_alt
Risi prejeli pravočasno opozorilo

Terglav je že med pripravami, ki so potekale zadnji mesec in med katerimi so Slovenci odigrali tudi pet prijateljskih tekem, krčil seznam igralcev. Danes je določil končno postavo, ki bo na SP branila barve Slovenije, kot zadnji je s seznama izpadel Urban Podrekar. Na selektorjevem reprezentančnem seznamu, ki ga je danes posredovala Hokejska zveza Slovenije, so vratarji Lukaš Horak, Luka Kolin (Olimpija Ljubljana) in Žan Us (Jesenice).

Na seznamu so branilci Rožle Bohinc, Aljoša Crnović, Jan Ćosić, Blaž Gregorc (vsi Olimpija Ljubljana), Jan Goličič (Blainville-Boisbriand/Kan), Aleksandar Magovac (Amiens/Fra), Maks Perčič (Slavia Praga/Češ) in Miha Štebih (Horacka Slavia Trebič/Češ) ter napadalci Miha Beričič, Jan Drozg, Jaka Sodja, Robert Sabolič, Marcel Mahkovec, Nik Simšič (vsi Olimpija Ljubljana), Žan Jezovšek (Lindau/Nem), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Nace Langus (univerza Augustana/ZDA), Luka Maver, Ken Ograjenšek (oba Black Wings Linz/Avt), Filip Sitar (Univerza Rensselaer/ZDA), Rok Tičar (Pustertal/Ita) in Matic Török (Ilves/Fin).

Filip Sitar (levo) je zabil edini gol za rise na pripravljalni tekmi z Avstrijo. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
Filip Sitar (levo) je zabil edini gol za rise na pripravljalni tekmi z Avstrijo. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

V vodstvu reprezentance pa so poleg selektorja Terglava še pomočniki Andrej Tavželj, Gorazd Drinovec, Klemen Mohorič in Domen Ramšak.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Risi prejeli pravočasno opozorilo

Po sobotnem porazu v Celovcu pred slovensko hokejsko reprezentanco še dva dni treninga doma, nato pa v sredo odhod na svetovno prvenstvo v Švico.
Siniša Uroševič 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
NHL

Carolina že med elitno četverico sezone

Hokejisti Caroline so v končnici NHL slavili že osem zmag zapored in se prepričljivo uvrstilio v konferenčni finale.
10. 5. 2026 | 08:09
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Celovec

Edo Terglav se je odločil, kdo ne potuje na svetovno prvenstvo

Selektor Edo Terglav bo po petih testnih tekmah sedaj predstavil seznam potnikov na SP v Švico.
9. 5. 2026 | 19:08
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Krling

V Ljubljani svetovno prvenstvo v zimskem športu z najlepšo prihodnostjo

Ljubljana te dni gosti svetovno prvenstvo v krlingu skupine C, na katerem ima visoka pričakovanja tudi slovenska reprezentanca. Kaj vse stoji za organizacijo?
Matic Rupnik 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Preminil Bojan Magazin

Hokejske Jesenice žalujejo, v 65. letu je preminil branilec, ki je z železarji osvojil osem naslovov državnih prvakov, igral pa je tudi za reprezentanco.
8. 5. 2026 | 14:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Reportaža

Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Javno mnenje

Kakšen bi bil izid, če bi volili še enkrat?

Obe vodilni stranki sta pridobili v primerjavi z aprilskim merjenjem, kaže Barometer. Delež neopredeljenih ostaja razmeroma majhen.
Barbara Hočevar 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

Še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministrske položaje postavil prvak SDS.
Uroš Esih 12. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Interventni zakon potrjen, Bratuškova: Ljudje naj se na žalost pripravijo

V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Nataša Avšič Bogovič iz Svobode izvoljena za podpredsednico DZ.
11. 5. 2026 | 19:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Elektrarna, ki se odplačuje s prihranki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

V Portorožu o prihodnosti digitalne suverenosti in umetne inteligence

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

hokejEdo TerglavHZSslovenska hokejska reprezentanca

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Stevanović v delovnih telesih DZ predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno

Z novim razrezom mest bi omenjena poslanska skupina dobila sedeže v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Posledično bi dodatna mesta dodelili tudi SDS.
Staš Ivanc 12. 5. 2026 | 13:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Terglav je izbral potnike v Švico

Selektor slovenske hokejske reprezentance je določil, kdo bo potoval na svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici. Zadnji je odpadel Urban Podrekar.
12. 5. 2026 | 13:31
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

WHO: Delo za zajezitev hantavirusa še ni končano

Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je države pozval, naj upoštevajo ukrepe WHO glede hantavirusa.
12. 5. 2026 | 12:28
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Emonika

Še en petzvezdični hotel v Ljubljani, znano je, kdo ga bo upravljal

Madžarski investitorji so se odločili, da bo hotel na južnem delu Emonike upravljala španska hotelska veriga Eurostars Hotel Company.
Manja Pušnik 12. 5. 2026 | 12:23
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Hud udarec za Ancelottija, dobre novice za Neymarja

Carlo Ancelotti, selektor brazilske reprezentance, je Fifi poslal seznam okvirni seznam s 55 igralci za svetovno prvenstvo. Naslednji teden jih bo ostalo le 26.
12. 5. 2026 | 12:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

WHO: Delo za zajezitev hantavirusa še ni končano

Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je države pozval, naj upoštevajo ukrepe WHO glede hantavirusa.
12. 5. 2026 | 12:28
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Emonika

Še en petzvezdični hotel v Ljubljani, znano je, kdo ga bo upravljal

Madžarski investitorji so se odločili, da bo hotel na južnem delu Emonike upravljala španska hotelska veriga Eurostars Hotel Company.
Manja Pušnik 12. 5. 2026 | 12:23
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Hud udarec za Ancelottija, dobre novice za Neymarja

Carlo Ancelotti, selektor brazilske reprezentance, je Fifi poslal seznam okvirni seznam s 55 igralci za svetovno prvenstvo. Naslednji teden jih bo ostalo le 26.
12. 5. 2026 | 12:14
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo