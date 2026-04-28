  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Tesen poraz za slovo od Poljske

Slovenska hokejska reprezentanca je na Poljskem med pripravami za majsko SP z 1:2 izgubila s Kazahstanom. Do prvenstva še tekmi z Madžarsko in Avstrijo.
Slovenski hokejisti so si pred enim letom v Stockholmu priigrali obstanek med svetovno elito, podvig bodo poskusili ponoviti v Fribourgu sredi Švice. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP
Galerija
S. U.
28. 4. 2026 | 20:04
2:00
A+A-

V taboru slovenske hokejske reprezentance odštevajo do največjega tekmovanja sezone, svetovnega prvenstva, ki bo v Švici od 15. do 31. maja. Tako so se v zadnjih dneh zbrali na pripravljalnem taboru na jugu Poljske ter po dveh tekmah z gostitelji za konec igrali še s Kazahstanom. Risi so doživeli tesen poraz z 1:2 (0:0, 1:1. 0:1).

Naša reprezentanca je zabila vodilni gol na tekmi v 36. minuti prek svojega mladega vala – strelcu Marku Severju je podal Maj Crnkič. Prvi je na teh pripravah še posebej motiviran, saj si močno želi debut na svetovnem prvenstvu v Švici, kjer sicer med sezono brani klubske barve moštva iz Biela. Do konca te tretjine so Kazahstanci izenačili, gol odločitve pa dosegli dosegli slabi dve minuti pred koncem.

Kazahstan sicer ostaja na Poljskem, kjer bo v prihodnjih dneh udarni favorit svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda, risi se vračajo domov. Na Bledu bodo nadaljevali priprave, do odhoda v Švico bodo igrali še dve prijateljski tekmi: 7. maja v blejski dvorani z Madžarsko ter dva dni pozneje v Celovcu z Avstrijo.

Na tekmi s Kazahstanom je Slovenija nastopila v tej postavi – Us, Kolin; Gregorc, Perčič, Ograjenšek, Sitar, Sabolič; Ćosić, Bohinc, Kuralt, Maver, Drozg; Urukalo, Crnović, Sever, Langus, Crnkič; Sojer, Podrekar, Kapel, Beričič, Sodja.

Več iz teme

hokejslovenska hokejska reprezentancasvetovno prvenstvo v hokejuMark Sever

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo