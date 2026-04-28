Tesen poraz za slovo od Poljske

V taboru slovenske hokejske reprezentance odštevajo do največjega tekmovanja sezone, svetovnega prvenstva, ki bo v Švici od 15. do 31. maja. Tako so se v zadnjih dneh zbrali na pripravljalnem taboru na jugu Poljske ter po dveh tekmah z gostitelji za konec igrali še s Kazahstanom. Risi so doživeli tesen poraz z 1:2 (0:0, 1:1. 0:1).

Naša reprezentanca je zabila vodilni gol na tekmi v 36. minuti prek svojega mladega vala – strelcu Marku Severju je podal Maj Crnkič. Prvi je na teh pripravah še posebej motiviran, saj si močno želi debut na svetovnem prvenstvu v Švici, kjer sicer med sezono brani klubske barve moštva iz Biela. Do konca te tretjine so Kazahstanci izenačili, gol odločitve pa dosegli dosegli slabi dve minuti pred koncem.

Kazahstan sicer ostaja na Poljskem, kjer bo v prihodnjih dneh udarni favorit svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda, risi se vračajo domov. Na Bledu bodo nadaljevali priprave, do odhoda v Švico bodo igrali še dve prijateljski tekmi: 7. maja v blejski dvorani z Madžarsko ter dva dni pozneje v Celovcu z Avstrijo.

Na tekmi s Kazahstanom je Slovenija nastopila v tej postavi – Us, Kolin; Gregorc, Perčič, Ograjenšek, Sitar, Sabolič; Ćosić, Bohinc, Kuralt, Maver, Drozg; Urukalo, Crnović, Sever, Langus, Crnkič; Sojer, Podrekar, Kapel, Beričič, Sodja.