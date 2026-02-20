Težave kombinatorca na zaletišču, Domen Prevc na obisku pri Avstrijcih

Ameriškega nordijskega kombinatorca Benjamina Loomisa je v četrtek ob spustu na veliki skakalnici oplazil pihalnik za sneg, saj se oskrbovalec proge ni pravočasno umaknil. »Ko sem se spustil po skakalnici, sem se spraševal, ali se bo premaknil. Ni bolelo, le pustilo je sledi na obleki. Na srečo me je zadelo samo v ramo. Če bi me zadelo v obraz, bi bila zgodba povsem drugačna,« je povedal Loomis.

Literarni ljubitelji, ki so trenutno v Milanu, so ob športnih dogodkih dobili tudi priložnost, da se razmigajo sami. Mesto je namreč te dni odprlo sprehajalno stezo, posvečeno pisatelju Umbertu Ecu, ki se vije tudi mimo njegove domače hiše s pogledom na palačo Castello Sforzesco. Na palačo je bil pisatelj še posebej navezan, med drugim je njegov pogreb potekal na enem od grajskih dvorišč.

Za kratek čas je zatočišče v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo med četrtkovim močnim sneženjem našel tudi francoski nogometni sodnik Clement Turpin, ki v zadnjih letih sodi med najboljše nogometne sodnike na svetu. Kot je dejal, si je za nekaj dni z družino prišel ogledat tekmovanja na ledu v Cortini in petkov biatlon v Anterselvi, kjer bo pesti stiskal za svoje favorizirane rojake.

Srečanje z monaškim knezom

Podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Katja Koren se je v slovenski hiši na večeru Svetovne organizacije olimpijcev ponovno srečala z monaškim knezom Albertom II. Oba sta leta 1994 sodelovala na igrah v Lillehmmerju. Mariborska smučarka je na Norveškem osvojila bronasto medaljo, Albert Grimaldi pa je bil 26. v bobu štirisedu. Danes 67-letni knez se je sicer v življenju ukvarjal s mnogimi športi. Med drugim je leta 1985 postal nosilec črnega pasu v judu, od istega leta je tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).

Dvakratni olimpijski zmagovalec v smučarskih skokih Domen Prevc je bil v sredo zvečer gost v avstrijski hiši v Cortini. Organizatorji so mu izrekli toplo dobrodošlico, za kar se jim je lepo zahvalil. Ob tem je prisotne povabil v slovensko hišo, kjer lahko po njegovih besedah doživijo »resnično pristno olimpijsko vzdušje«.