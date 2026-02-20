  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Težave kombinatorca na zaletišču, Domen Prevc na obisku pri Avstrijcih

Olimpijski prvak na veliki skakalnici Domen Prevc je med olimpijskimi igrami obiskal avstrijsko hišo v Cortini. V slovenski hiši se je oglasil nogometni sodnik.
Domen Prevc je na letošnjih olimpijskih igrah osvojil dve zlati kolajni. FOTO: Matej Družnik
Galerija
Domen Prevc je na letošnjih olimpijskih igrah osvojil dve zlati kolajni. FOTO: Matej Družnik
T. E., STA
20. 2. 2026 | 07:32
20. 2. 2026 | 07:53
2:50
A+A-

Ameriškega nordijskega kombinatorca Benjamina Loomisa je v četrtek ob spustu na veliki skakalnici oplazil pihalnik za sneg, saj se oskrbovalec proge ni pravočasno umaknil. »Ko sem se spustil po skakalnici, sem se spraševal, ali se bo premaknil. Ni bolelo, le pustilo je sledi na obleki. Na srečo me je zadelo samo v ramo. Če bi me zadelo v obraz, bi bila zgodba povsem drugačna,« je povedal Loomis.

Literarni ljubitelji, ki so trenutno v Milanu, so ob športnih dogodkih dobili tudi priložnost, da se razmigajo sami. Mesto je namreč te dni odprlo sprehajalno stezo, posvečeno pisatelju Umbertu Ecu, ki se vije tudi mimo njegove domače hiše s pogledom na palačo Castello Sforzesco. Na palačo je bil pisatelj še posebej navezan, med drugim je njegov pogreb potekal na enem od grajskih dvorišč.

Za kratek čas je zatočišče v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo med četrtkovim močnim sneženjem našel tudi francoski nogometni sodnik Clement Turpin, ki v zadnjih letih sodi med najboljše nogometne sodnike na svetu. Kot je dejal, si je za nekaj dni z družino prišel ogledat tekmovanja na ledu v Cortini in petkov biatlon v Anterselvi, kjer bo pesti stiskal za svoje favorizirane rojake.

Srečanje z monaškim knezom

Podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Katja Koren se je v slovenski hiši na večeru Svetovne organizacije olimpijcev ponovno srečala z monaškim knezom Albertom II. Oba sta leta 1994 sodelovala na igrah v Lillehmmerju. Mariborska smučarka je na Norveškem osvojila bronasto medaljo, Albert Grimaldi pa je bil 26. v bobu štirisedu. Danes 67-letni knez se je sicer v življenju ukvarjal s mnogimi športi. Med drugim je leta 1985 postal nosilec črnega pasu v judu, od istega leta je tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).

Dvakratni olimpijski zmagovalec v smučarskih skokih Domen Prevc je bil v sredo zvečer gost v avstrijski hiši v Cortini. Organizatorji so mu izrekli toplo dobrodošlico, za kar se jim je lepo zahvalil. Ob tem je prisotne povabil v slovensko hišo, kjer lahko po njegovih besedah doživijo »resnično pristno olimpijsko vzdušje«.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Pica, špageti ali rižota? Najljubša jed olimpijskih iger je presenetila

V spletni anketi so bralci za najljubšo jed olimpijskih iger izbrali široke rezance iz ajdove moke, poimenovane pizzoccheri.
20. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano Cortina 2026

Slovaki lahko Donaldu Trumpu odpovejo let

Danes v olimpijskem hokejskem polfinalu dvoboja Finska – Kanada in Slovaška – ZDA. Na finale bi prišel tudi predsednik Donald Trump.
20. 2. 2026 | 05:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Cilj je jasen: vrniti Slovenijo na olimpijski led

Ljubitelji hokeja so uživali v izjemnih četrtfinalnih predstavah olimpijskega turnirja in obujali spomine na nastope risov v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018.
Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Še en spektakel v slovenski bližini? Rim vse bližje kandidaturi

Po uspehu zimskih olimpijskih iger 2026 Italijani že razmišljajo, da bi v večnem mestu organizirali poletne olimpijske igre leta 2040.
19. 2. 2026 | 17:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v biatlonu.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreMilano Cortina 2026Domen PrevcOlimpijski komite SlovenijeClement Turpin

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
INTERVJU

Sunita Williams: To ugotoviš o človeštvu, ko iz vesolja pogledaš na Zemljo

Njene korenine poleg Indije segajo v Slovenijo. Njena prababica Marija Bohinec se je iz Leš pri Tržiču preselila v ZDA, zato se Sunita v Slovenijo pogosto vrne.
Nika Vistoropski 20. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Starlinerja

Nasa: polet starlinerja resen neuspeh, astronavta sta bila v hudi nevarnosti

Vodstvo je prevzelo odgovornost za dogajanje na poletu, na katerem sta največ tvegala astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams.
Saša Senica 20. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Denarni sklad

Fifa in Trump napovedala več kot 70 milijonov evrov za nogomet v Gazi

Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump sta na srečanju Odbora za mir sta napovedala sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi.
20. 2. 2026 | 08:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Turizem

Štajerska postala del evropske turistične elite

Štajerska s tretjim mestom na lestvici najbolj zaželenih destinacij prehiteva Pariz in Lizbono.
20. 2. 2026 | 08:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Neureuther kritičen do prirediteljev olimpijskih iger

Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je kritiziral decentralizirani pristop, za katerega so se odločili prireditelji iger. Razočaran nad vzdušjem.
20. 2. 2026 | 08:03
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Denarni sklad

Fifa in Trump napovedala več kot 70 milijonov evrov za nogomet v Gazi

Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump sta na srečanju Odbora za mir sta napovedala sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi.
20. 2. 2026 | 08:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Turizem

Štajerska postala del evropske turistične elite

Štajerska s tretjim mestom na lestvici najbolj zaželenih destinacij prehiteva Pariz in Lizbono.
20. 2. 2026 | 08:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Neureuther kritičen do prirediteljev olimpijskih iger

Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je kritiziral decentralizirani pristop, za katerega so se odločili prireditelji iger. Razočaran nad vzdušjem.
20. 2. 2026 | 08:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo