Težave že pred otvoritvijo, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Že pred uradnim odprtjem olimpijskih iger Milano Cortina, slavnostna otvoritev bo nocoj ob 20.00, iz slovenske reprezentance poročajo o manjših težavah. Najboljša slovenska smučarska tekačica Anja Mandeljc je zbolela in bo tako izpustila sobotni skiatlon, v katerem tekmovalke po deset kilometrov odtečejo tako v klasični kot drsalni tehniki.

Članico TSK Triglav Kranj so začasno preselili iz olimpijske vasi, vseeno pa si lahko nadejamo, da bo v nadaljevanju iger nastopila na njej ljubih tekmah na razdalji, kjer se bo borila za uvrstitev med trideseterico. Edina slovenska tekmovalka na jutrišnjem skiatlonu bo tako Neža Žerjav.

V Teseru, ki je le streljaj oddaljen od Predazza, bosta nastopali še Tia Janežič in Neža Žerjav, v moški konkurenci bomo pesti stiskali za Nejca Šterna, Vilija Črva in Miho Šimenca.