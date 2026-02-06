  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Težave že pred otvoritvijo, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
Neugoden začetek iger za našo najboljšo tekmovalko v letošnji sezoni. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Neugoden začetek iger za našo najboljšo tekmovalko v letošnji sezoni. FOTO: Matej Družnik/Delo
M. Ru.
6. 2. 2026 | 15:50
6. 2. 2026 | 16:41
1:24
A+A-

Že pred uradnim odprtjem olimpijskih iger Milano Cortina, slavnostna otvoritev bo nocoj ob 20.00, iz slovenske reprezentance poročajo o manjših težavah. Najboljša slovenska smučarska tekačica Anja Mandeljc je zbolela in bo tako izpustila sobotni skiatlon, v katerem tekmovalke po deset kilometrov odtečejo tako v klasični kot drsalni tehniki.

image_alt
Najmanjša odprava po letu 1998, Slovenci raje na snegu kot na ledu

Članico TSK Triglav Kranj so začasno preselili iz olimpijske vasi, vseeno pa si lahko nadejamo, da bo v nadaljevanju iger nastopila na njej ljubih tekmah na razdalji, kjer se bo borila za uvrstitev med trideseterico. Edina slovenska tekmovalka na jutrišnjem skiatlonu bo tako Neža Žerjav.

V Teseru, ki je le streljaj oddaljen od Predazza, bosta nastopali še Tia Janežič in Neža Žerjav, v moški konkurenci bomo pesti stiskali za Nejca Šterna, Vilija Črva in Miho Šimenca.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Ilka Štuhec na treningu padla: Malo je tudi meni zastalo srce

Jutri bodo na olimpijskih igrah podeljene prve kolajne v alpskem smučanju. Na progi Stelvio v Bormiu bodo na delu smukači. Dekleta preizkusila tekmovališče.
Matic Rupnik 6. 2. 2026 | 15:28
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
ZOI 2026

Severnokorejci brez uvrstitve na olimpijske igre, zato so priredili lastne

Na igrah se bodo športniki pomerili v več kot 50 disciplinah, vključno s hokejem na ledu, umetnostnim drsanjem in smučanjem.
6. 2. 2026 | 11:06
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
ZOI 2026

Italijanske olimpijske igre bo odprla Američanka Mariah Carey

Igre bosta gostila Milano in Cortina d'Ampezzo, v obeh krajih bodo pred koncem nocojšnje slovesnosti hkrati prižgali olimpijski ogenj..
6. 2. 2026 | 09:27
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politični obračuni

Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Domnom Prevcem

Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Občina Cerkno

V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
5. 2. 2026 | 14:25
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Afera Epstein

Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
5. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreMilano CortinaMilano Cortina 2026Anja MandeljcNeža Žerjavtek na smučeh

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija  |  Volitve 2022
Rasizem

Trump delil rasistični video z Obamovima kot opicama

Nova Trumpova poteza je naletela na ostre besede tudi v njegovi stranki. Republikanski senator Tim Scott jo je označil za »najbolj rasistično stvar«.
6. 2. 2026 | 17:58
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Iran

Pogajanja med pripravami na vojno

ZDA od islamske republike zahtevajo zamrznitev jedrskega programa za tri leta, preboja za zdaj ni bilo.
Boštjan Videmšek 6. 2. 2026 | 17:53
Preberite več
Novice  |  Okolje
Protest kmetov

Žalostno je, da so kmečki petelini vsak na svojem gnoju

Udeleženci so spomnili, da brez kmeta ni hrane. Sestanek z ministrico prihodnji teden.
Maja Prijatelj Videmšek 6. 2. 2026 | 17:40
Preberite več
Šport  |  Tenis
Davisov pokal

Turška teniška igralca v Velenju boljša od Slovencev, jutri na delu Žiga Šeško

Prvi dan dvoboja Davisovega pokala v Velenju se ni iztekel po naših željah. Slovenca sta, sicer tesno, priznala premoč turškima tekmecema.
6. 2. 2026 | 17:32
Preberite več
Šport  |  Drugo
Zvezdniško razmerje

Lewis Hamilton in Kim Kardashian potrdila namigovanja o zvezi

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton in zvezdnica resničnostne televizije ter spletna vplivnica Kim Kardashian sta srečno zaljubljena.
6. 2. 2026 | 17:23
Preberite več
Novice  |  Okolje
Protest kmetov

Žalostno je, da so kmečki petelini vsak na svojem gnoju

Udeleženci so spomnili, da brez kmeta ni hrane. Sestanek z ministrico prihodnji teden.
Maja Prijatelj Videmšek 6. 2. 2026 | 17:40
Preberite več
Šport  |  Tenis
Davisov pokal

Turška teniška igralca v Velenju boljša od Slovencev, jutri na delu Žiga Šeško

Prvi dan dvoboja Davisovega pokala v Velenju se ni iztekel po naših željah. Slovenca sta, sicer tesno, priznala premoč turškima tekmecema.
6. 2. 2026 | 17:32
Preberite več
Šport  |  Drugo
Zvezdniško razmerje

Lewis Hamilton in Kim Kardashian potrdila namigovanja o zvezi

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton in zvezdnica resničnostne televizije ter spletna vplivnica Kim Kardashian sta srečno zaljubljena.
6. 2. 2026 | 17:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo