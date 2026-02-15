Dan po najboljših smučarskih skakalcih na svetu se bodo za olimpijske kolajne na veliki napravi v Predazzu potegovale tudi skakalke. Na tekmi, ki se bo začela ob 18.45, bo skušala Nika Prevc ponoviti podvig svojega brata Domna Prevca, ki se je včeraj ovenčal z zlato lovoriko.

Ob 20-letni šampionski kranjskega Triglava, ki je znova v najožjem krogu favoritinj, bodo slovenske barve branile še Katra Komar, Maja Kovačič in Nika Vodan. V uvodni seriji bo nastopilo 50 tekmovalk iz 17 držav.

V poskusni seriji je najboljši skok uspel Norvežanki Eirin Marii Kvandal (131 m), drugo oceno je imela Švedinja Frida Westman (130 m), tretjo pa Kanadčanka Abigail Strate (129,5 m). Nika Prevc (124,5 m) je imela peti dosežek, Nika Vodan (120 m) je imela 12., Maja Kovačič (117 m) dvajseto in Katra Komar (111,5 m) 30. oceno.

Katra Komar je v poskusni seriji poletela 111,5 metra daleč. FOTO: Matej Družnik

Ženska preizkušnja na veliki skakalnici je sicer prvič na sporedu olimpijskih iger.