Zimski športi

Težko pričakovana premiera za Niko Prevc & Co.

Slovenska šampionka v najožjem krogu favoritinj na današnji olimpijski tekmi na veliki napravi v Predazzu.
Nika Prevc je znova v najožjem krogu favoritinj. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Nika Prevc je znova v najožjem krogu favoritinj. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
15. 2. 2026 | 18:00
15. 2. 2026 | 18:19
A+A-

Dan po najboljših smučarskih skakalcih na svetu se bodo za olimpijske kolajne na veliki napravi v Predazzu potegovale tudi skakalke. Na tekmi, ki se bo začela ob 18.45, bo skušala Nika Prevc ponoviti podvig svojega brata Domna Prevca, ki se je včeraj ovenčal z zlato lovoriko.

Ob 20-letni šampionski kranjskega Triglava, ki je znova v najožjem krogu favoritinj, bodo slovenske barve branile še Katra Komar, Maja Kovačič in Nika Vodan. V uvodni seriji bo nastopilo 50 tekmovalk iz 17 držav.

V poskusni seriji je najboljši skok uspel Norvežanki Eirin Marii Kvandal (131 m), drugo oceno je imela Švedinja Frida Westman (130 m), tretjo pa Kanadčanka Abigail Strate (129,5 m). Nika Prevc (124,5 m) je imela peti dosežek, Nika Vodan (120 m) je imela 12., Maja Kovačič (117 m) dvajseto in Katra Komar (111,5 m) 30. oceno.

Katra Komar je v poskusni seriji poletela 111,5 metra daleč. FOTO: Matej Družnik
Katra Komar je v poskusni seriji poletela 111,5 metra daleč. FOTO: Matej Družnik

Ženska preizkušnja na veliki skakalnici je sicer prvič na sporedu olimpijskih iger.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Domnom Prevcem

Govorili so mu, da nikoli ne bo tako dober kot brat Peter

Domen Prevc o osvojitvi naslova olimpijskega prvaka na veliki skakalnici v Predazzu, finalnem nastopu, vrtiljaku čustev na slovesni podelitvi kolajn ...
Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 03:51
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški as je imel neprijetno izkušnjo s slovenskimi navijači: Neprimerno!

Philipp Raimund je bil po olimpijski tekmi na veliki skakalnici v Predazzu precej vznemirjen zaradi slovenskih navijačev.
Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 02:08
Preberite več
Photo
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc je olimpijski prvak: Občutek imam, da gledam film o dečku Domnu

V slovenskem zastopstvu se veselijo druge zlate lovorike na teh OI. Domenator je v finalu preskočil Japonca Rena Nikaida in navijače poslal v ekstazo.
Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 17:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Če bi bili Prevci Američani, bi o njih v Hollywoodu že spisali scenarij za film

Domen in Nika Prevc, ki sta se na seznamu dobitnikov olimpijskih kolajn pridružila starejšima bratoma Petru in Cenetu, še nista rekla zadnje na teh OI.
Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 04:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Finska skakalca spregovorila o odhodu slovenskega trenerja

Niko Kytösaho in Antti Aalto se trudita po škandalu, ki ga je na 25. zimskih OI v Predazzu zakuhal Igor Medved, ostati osredotočena na smučarske skoke.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 10:32
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Skoki

Ko vidiš nasmejano Niko, veš, da bo dan dober

Glavna trenerja slovenskih skakalnih reprezentanc Robert Hrgota in Jurij Tepeš verjameta, da jim bo po zmagi na tekmi mešanih ekip v nadaljevanju OI še lažje.
Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 10:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenka največji navdih za japonsko zvezdnico

Nozomi Marujama, bronasta smučarska skakalka s srednje naprave v Predazzu, je razkrila, od kod oziroma od koga je črpala navdih za okrevanje po hudi poškodbi.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

smučarski skokiNika PrevcNika VodanKatra Komarolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Šport  |  Zimski športi
Kanadčan besnel

Švede zasul s psovkami in si prislužil zadnje opozorilo

Član kanadske ekie v curlingu Marc Kennedy je nad Šveda Oskarja Erikssona stresel kletvice, odzval se je tudi Mednarodni olimpijski komite
15. 2. 2026 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

     V živo: Težko pričakovana premiera za Niko Prevc & Co.

Slovenska šampionka v najožjem krogu favoritinj na današnji olimpijski tekmi na veliki napravi v Predazzu.
S prizorišča:Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
