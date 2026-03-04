Tia in Teja mladinski svetovni prvakinji

Anezka Indrackova je nova mladinska svetovna prvakinja v smučarskih skokih. Nadarjena Čehinja je s skokoma, dolgima 95 in 98 metrov, na srednji napravi v Lillehammerju za 2,3 točke ugnala favorizirano Norvežanko Ingvild Synnøve Midtskogen (94 m in 93,5 m).

Najboljša Slovenka je bila Maja Kovačič (91 m in 91,5 m), ki je pristala na nehvaležnem četrtem mestu. Za bronasto Finko Sofio Mattila (99 m in 97 m) je zaostala za 5,2 točke. Najboljšo deseterico je zaokrožila Taja Terbovšek (83,5 m in 92,5 m), Izadora Kopač (93 m in 91,5 m) je po težavah, ki jih je imela v finalu v zraku, s petega mesta zdrsnila na 13., Ajda Košnjek (82,5 m in 86 m) pa je zasedla 21. mesto.

Teja Pavec (na fotografiji) se je skupaj s Tio Malovrh veselila naslova mladinske svetovne prvakinje v ekipnem šprintu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Zlato za Tio in Tejo

V nordijski kombinaciji sta v ekipnem šprintu z zmago zablesteli Tia Malovrh in Teja Pavec, ki sta za 32,5 sekunde prehiteli Japonki Juzuko Fujivara in Juzuki Kainuma. V moški konkurenci sta si zlato lovoriko priskočila in pritekla Avstrijca David Thuer in Andreas Gfrerer, Slovenca Aljaž Janhar in Lovro Percl Seručnik pa sta preizkušnjo končala na 13. mestu.