Tičar razžalostil zmaje, za njih je zdaj sezone konec

Potem ko so številni ljubitelji hokejske igre v krajih blizu italijanske meje z avstrijsko ob vodstvu s 3:0 v zmagah že slavili uvrstitev Pustertala v veliki finale ICEHL, so iz tivolskega tabora jasno govorili, da se še niso vdali. In nato so zobe pokazali v zelo napeti predstavi št. 4, ko so na valovih glasnega navijanja z razprodanih ljubljanskih tribun prvič v tem polfinalu zmagali. Seveda je bil takrat skupni zaostanek v seriji še vedno velik (1:3), hokejisti iz Brunica so vendarle še naprej potrebovali le še en skalp za finalni vizum, vseeno pa je zeleno-belo moštvo po prvi zmagi postalo bolj samozavestno.

Pustertal: Olimpija 2:1 (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0); skupno 4:1 Intercable Arena v Brunicu, gledalcev 3100 (razprodano). Strelci: 0:1 – Meyer (Drozg, 39 – PP), 1:1 – Osmanski (Frycklund, 53), 2:1 – Tičar (Zannata, 62). Streli na vrata: Pustertal 31, Olimpija 16. Kazenske minute: Pustertal 6, Olimpija 6.

In to je bilo vidno že v uvodnih minutah te 5. tekme pred 3100 gledalci v polni ledni dvorani ob vznožju znanega smučišča Kronplatz. Zmaji so namreč začeli zelo odločno in napadalno, tako je bila že v uvodnih minutah domača obramba z odličnim Edwardom Pascalejem v vratih na hudih preizkušnjah. A seveda tudi zmajem pred svojo mrežo z njenim čuvajem Dustinom Tokarskim ni bilo dolgčas.

Golov v uvodni tretjini ni bilo, podobno kot na prejšnji tekmi je bilo na dlani, da bo to zelo izenačen in ogorčen boj za zmago. In Olimpija se ji je prva približala: v gneči pred vrati je spretno našel manevrski prostor Nicolai Meyer, danski reprezentant med zmaji, in poslal plošček v prazno mrežo. Gostje so zabili tako želeni vodilni gol, seveda pa je bila pot do končnega cilja še zelo dolga.

So pa bili Ljubljančani v primerjavi s prvima dvema polfinalnima gostovanjema v Brunico tokrat bolj čvrsti in zbrani pri obrambnih nalogah, domači volkovi le niso bili več tako pogosto pred Tokarskim.

Rok Tičar je junak Brunica. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vseeno pa so ga premagali v 53. minuti za izenačenje, plošček se je Olimpijinemu vratarju izmuznil pod telesom in počasi drsel prek črte vrat.

Sledile so – podobno kot nazadnje v Tivoliju – nove minute športne napetosti. Izenačenje pa je vlilo moč gostiteljem, prav v končnici rednega dela so napadli za zmago, zgrešili tudi prazna vrata, spremembe ni bilo več: drugič zapored je bil pred moštvoma podaljšek.

A ta je bil precej krajši kot tisti dva dni prej: že po 66 sekundah je močno udaril z modre črte Luca Zanatta, sprejel pa je ploščku spremenil Rok Tičar, eden vodilnih slovenskih hokejistov zadnjih 15 let, in priigral svojemu moštvu prvi finale ICEHL v zgodovini. Za Olimpijo pa je sezone konec, bila je izjemna tako po uvrstitvi po dolgih 14 letih v polfinale te močne regionalne lige kot tudi vrnitvi številnih gledalcev v Tivoli.