Tičar se po desetletju vrača na Slovaško

Slovenski hokejski reprezentant Rok Tičar se po več kot desetletju vrača na Slovaško. Sedemintridesetletni napadalec bo v novi sezoni nosil dres Banske Bystrice, kjer naj bi prevzel pomembno vlogo prvega centra ter moštvu dodal izkušnje in ustvarjalnost.

Tičar je v skoraj dveh desetletjih profesionalne kariere igral v več najmočnejših evropskih ligah. Pot ga je iz Jesenic vodila v nemško ligo DEL, kjer je nastopal za Krefeld in Kölner Haie, pozneje pa tudi v KHL, na Švedskem ter v ICEHL. Na Slovaškem je pustil opazen pečat predvsem kot član Slovana Bratislave, za katerega je igral dve sezoni v času nastopanja kluba v KHL.

Pomemben del njegove kariere predstavlja tudi slovenska reprezentanca. Nastopil je na več svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, med drugim leta 2014 v Sočiju. Tudi v poznejših letih je ostal eden pomembnejših členov slovenske izbrane vrste.

V zadnjih sezonah je igral predvsem v ICEHL. S KAC je v sezoni 2020/21 osvojil naslov prvaka, nato pa nastopal še za Vienna Capitals, Graz99ers in Pustertal. V minuli sezoni je za italijansko moštvo na 60 tekmah, skupaj s končnico, zbral 46 točk in se z ekipo prebil vse do finala.

Športni direktor Banske Bystrice Július Koval je ob podpisu poudaril, da je klub iskal prav izkušenega in ustvarjalnega centra. »Veseli smo, da smo se s Tičarjem dogovorili za pogodbo za to sezono. Verjamem, da bomo lahko računali na njegove vodstvene in igralske sposobnosti,« je dejal Koval. Dodal je, da ima slovenski reprezentant zaradi bogatih izkušenj veliko ponuditi tudi mlajšim igralcem.

Za Tičarja bo prihod v Bansko Bystrico pomenil vrnitev v slovaški hokej več kot deset let po odhodu iz Bratislave. Klub od izkušenega slovenskega centra pričakuje predvsem vodilno vlogo v napadu in prispevek k rezultatskim ambicijam moštva.