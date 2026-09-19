Tim Farčnik je novi predsednik svetovnega biatlona

Tim Farčnik, 47-letni Kranjčan, je novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU). To je bilo jasno že več mesecev, ko je bilo na dlani, da bo kandidatura slovenskega funkcionarja edina za predsedniško mesto na letošnjem volilnem kongresu v Berchtesgadnu na Bavarskem.

V tem sončnem septembrskem dopoldnevu pa je postalo tudi uradno: Farčnik je tretji predsednik v zgodovini te organizacije, ustanovljene leta 1992. Dobri dve desetletji jo je vodil Šved Anders Besseberg, zadnji dve leti pa Šved Olle Dahlin.

V vrhu IBU pa so že pomladi prikimali kandidaturi Farčnika, dotlej enem od članov sveta, drugih kandidatov ni bilo. In tako se tudi pozneje nihče ni prijavil za te volitve, tako da je Farčnik, ob navzočnosti močne slovenske delegacije, tudi Luke Steinerja, predsednika SZS, ter Uroša Zupana, direktorja SZS, izvoljen soglasno. Posebej čustveno sta njegov govor s posnetki njegovega temeljitega delovanja na pokljuških biatlonskih tekmah v kongresni dvorani spremljala starša, mati Blanka in oče Borut.

Napovedal je še večjo odmevnost biatlonskega športa.

V govoru je novi predsednik IBU poudaril pomembnost nadaljnjega razvoja biatlonskega športa, željo za še večjo odmevnostjo in obiskom tekem ter napovedal inovativen pristop: »Izvolitev razumem kot veliko čast in hkrati veliko odgovornost. Je tudi priznanje delu, ki smo ga skozi vrsto let opravili v slovenskem biatlonu, na Pokljuki in v okviru Smučarske zveze Slovenije. IBU danes stoji na zelo trdnih temeljih, naša naloga pa je, da jih še nadgradimo. Moja osrednja prioriteta bo izvajanje strategije Target 2030 – od zmanjševanja razlik v tekmovalni uspešnosti in razvoja sodobnih dogodkov do približevanja biatlona novim navijačem, partnerjem in medijem ter nadaljnjega razvoja komercialnega modela. Trajnost in integriteta bosta pri tem ostali temelj vsega, kar počnemo.«