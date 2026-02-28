Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je v paralelnem veleslalomu svetovnega pokala v Krynici na Poljskem zasedel četrto mesto. Gloria Kotnik je bila 12.

Petintridesetletni Mastnak, ki se mu je za mišjo dlako izmuznil bron na olimpijskih igrah, je dobro opravil kvalifikacije in se kot tretji prebil v osmino finala. Tam se je meril z Italijanom Tommyjem Rabanaserjem in ga ugnal za 0,44 sekunde ter v četrtfinalu naletel na njegovega izkušenega rojaka Rolanda Fischnallerja, sicer do danes vodilnega v seštevku paralelnega veleslaloma.

Slovenski deskar pa je za 0,18 sekunde, opravil tudi z njim, v polfinalu pa ga je ugnal drugi iz kvalifikacij, Korejec Sangho Lee za 0,83 sekunde. V malem finalu se je za stopničke pomeril s Kanadčanom Arnaudom Gaudetom, četrtim iz kvalifikacij, a ostal praznih rok. Tekmec je bil hitrejši za 0,62 sekunde.

Gloria Kotnik brez prve deseterice. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Mastnak, v tej sezoni že tretji v Scuolu v tej disciplini ter četrti na Rogli, je tako ostal pri 12 uvrstitvah na stopničke, ima štiri zmage, štiri druga in štiri tretja mesta. Žan Košir in Rok Marguč sta bila prepočasna za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje, prvi je bil 22., drugi pa 30.

V ženski konkurenci je Gloria Kotnik v izločilne boje prišla z 11. dosežkom in se nato v osmini finala merila s Kanadčanko Kaylie Buck, šesto iz kvalifikacij. Uspešnejša, za več kot sekundo, pa je bila slednja, Slovenka pa je na koncu osvojila 12. mesto. V nedeljo bo na istem prizorišču še ena preizkušnja v paralelnem veleslalomu.