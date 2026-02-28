  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

Slovenski deskar Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Krynici na Poljskem končal na četrtem mestu. V izločilne boje se je prebila tudi Gloria Kotnik.
Tim Mastnak je bil četrti že na OI v Livignu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Galerija
Tim Mastnak je bil četrti že na OI v Livignu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
M. Ru., STA
28. 2. 2026 | 15:29
2:14
A+A-

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je v paralelnem veleslalomu svetovnega pokala v Krynici na Poljskem zasedel četrto mesto. Gloria Kotnik je bila 12.

image_alt
Olimpijske kolajne prispele domov, na Mestnem trgu pa navijaško rajanje

Petintridesetletni Mastnak, ki se mu je za mišjo dlako izmuznil bron na olimpijskih igrah, je dobro opravil kvalifikacije in se kot tretji prebil v osmino finala. Tam se je meril z Italijanom Tommyjem Rabanaserjem in ga ugnal za 0,44 sekunde ter v četrtfinalu naletel na njegovega izkušenega rojaka Rolanda Fischnallerja, sicer do danes vodilnega v seštevku paralelnega veleslaloma.

Slovenski deskar pa je za 0,18 sekunde, opravil tudi z njim, v polfinalu pa ga je ugnal drugi iz kvalifikacij, Korejec Sangho Lee za 0,83 sekunde. V malem finalu se je za stopničke pomeril s Kanadčanom Arnaudom Gaudetom, četrtim iz kvalifikacij, a ostal praznih rok. Tekmec je bil hitrejši za 0,62 sekunde.

Gloria Kotnik brez prve deseterice. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Gloria Kotnik brez prve deseterice. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Mastnak, v tej sezoni že tretji v Scuolu v tej disciplini ter četrti na Rogli, je tako ostal pri 12 uvrstitvah na stopničke, ima štiri zmage, štiri druga in štiri tretja mesta. Žan Košir in Rok Marguč sta bila prepočasna za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje, prvi je bil 22., drugi pa 30.

V ženski konkurenci je Gloria Kotnik v izločilne boje prišla z 11. dosežkom in se nato v osmini finala merila s Kanadčanko Kaylie Buck, šesto iz kvalifikacij. Uspešnejša, za več kot sekundo, pa je bila slednja, Slovenka pa je na koncu osvojila 12. mesto. V nedeljo bo na istem prizorišču še ena preizkušnja v paralelnem veleslalomu.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Odlična forma

Šešku trije zadetki v 84 minutah prinesli nagrado igralec meseca

Po težavnem začetku in po menjavi trenerja se zdi, da je Šeško naposled le našel svoje mesto v otoškem nogometu.
28. 2. 2026 | 14:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Andora

Nemka Emma Aicher zmagala v Soldeuu, Ilka Štuhec 16.

Stopničke so si razdelile Nemka, Novozelandka in Švicarka. Olimpijska prvakinja iz Italije se ni uvrstila niti med najboljših 10.
28. 2. 2026 | 12:36
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konec sanj o naslovu

Aston Villa klonila proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu

Najprej so krepko zadnji volkovi z remijem ponagajali vodilnemu Arsenalu, sedaj so presenetili še tretje moštvo lige.
Luka Škoda 28. 2. 2026 | 08:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Telekomunikacijski izpad

Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
27. 2. 2026 | 16:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Kitajska posvarila pred eskalacijo napadov na Bližnjem vzhodu

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Stolp Severnica

Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Tim Mastnakdeskanje na sneguGloria KotnikŽan KoširRok Margučparalelni veleslalomdeskanje

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Novice  |  Svet
Južna Amerika

V Boliviji strmoglavilo letalo z bankovci, na tatovih uporabili solzivec

V nesreči je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, več kot 30 pa je ranjenih. Oblasti nesrečo še preiskujejo.
28. 2. 2026 | 16:15
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

52 vikend izletov po Srbiji

28. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Deskanje na snegu

Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

Slovenski deskar Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Krynici na Poljskem končal na četrtem mestu. V izločilne boje se je prebila tudi Gloria Kotnik.
28. 2. 2026 | 15:29
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Kulm

Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

V Kulmu je potekala prva tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Domen Prevc je z odličnim skokom v drugi seriji prišel do nove zmage.
28. 2. 2026 | 15:17
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

52 vikend izletov po Srbiji

28. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Deskanje na snegu

Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

Slovenski deskar Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Krynici na Poljskem končal na četrtem mestu. V izločilne boje se je prebila tudi Gloria Kotnik.
28. 2. 2026 | 15:29
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Kulm

Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

V Kulmu je potekala prva tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Domen Prevc je z odličnim skokom v drugi seriji prišel do nove zmage.
28. 2. 2026 | 15:17
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo