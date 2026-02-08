  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Velika smola za Mastnaka, le za centimeter je ostal brez brona

Na olimpijskih igrah so se v paralelnem veleslalomu merili najboljši deskarji na snegu. Tim Mastnak po fotofinišu na 4. mestu.
Tim Mastnak je bil tik pred tem, da osvoji drugo kolajno za Slovenijo na OI. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Galerija
Tim Mastnak je bil tik pred tem, da osvoji drugo kolajno za Slovenijo na OI. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Nejc Grilc
8. 2. 2026 | 14:26
8. 2. 2026 | 14:59
2:06
A+A-

Slovenska odprava na zimskih OI je bila blizu novemu uspehu in drugi kolajni, v paralelnem veleslalomu v Livignu je zelo dobro kazalo Timu Mastnaku, ki se je v malem finalu boril za bronasto kolajno z Bolgarom Tervelom Zamfirovom in bil po fotofinišu za las prekratek. V polfinalu je v ponovitvi finala iz Pekinga 2022 moral priznati premoč 40-letnemu Benjaminu Karlu, ki je ubranil olimpijsko zlato.

image_alt
Šok v Cortini: Lindsey Vonn po grdem padcu kriče obležala v bolečinah

Mastnak je na poti do polfinala ugnal dva domačina, Aarona Marcha in Mirka Felicettija. Dobro mu je kazalo tudi proti izkušenemu Karlu, več kot polovico proge je bil v vodstvu. 35-letni Slovenec ni naredil nobene večje napake, a je Karl v spodnjem delu pritisnil na plin in za 24 stotink sekunde ugnal Mastnaka.

Tim Mastnak se je zelo dobro znašel na olimpijski progi. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
Tim Mastnak se je zelo dobro znašel na olimpijski progi. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

V malem finalu je proti Zamfirovu Mastnak začel slabo, na prvem merjenju vmesnega časa je zaostajal za 30, na drugem še za 24 stotink sekunde. Nato je silovito finiširal in v cilj prišel povsem poravnan z Bolgarom, fotofiniš pa je na koncu pokazal, da je bil 20-letnik za konico prstov hitrejši od 35-letnega Celjana, ki je tako kot veliki osmoljenec obstal na četrtem mestu.

V izločilne boje sta se prebila tudi Rok Marguč in Žan Košir, a sta obstala v osmini finala. Gloria Kotnik je s 17. mestom za las ostala brez uvrstitve v izločilne boje, kjer je nastopilo 16 najboljših deskark. Pri ženskah je zlato osvojila Čehinja Zuzana Maderova, ki doslej v članski kategoriji še nima zmage v svetovnem pokalu ali odličja z velikih tekmovanj.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Bobinac pred OI razkriva: slovenski šport v najboljši finančni kondiciji doslej

Franjo Bobinac, predsednik OKS, v posebnem pogovoru za Delo ob začetku olimpijskih iger o slovenskih željah in utripu dogodka.
Siniša Uroševič 6. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Glorio Kotnik

Ester Ledecka jo je opomnila, da naj se premakne, sin si je izbral težjo pot

Vrhunska slovenska deskarka Gloria Kotnik bo na nedeljskem paralelnem veleslalomu branila bronasto kolajno z OI iz Pekinga. Maj ima raje poletje kot zimo.
Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Deskanje na snegu

Tim Mastnak in Gloria Kotnik v Avstriji tik pod stopničkami

Slovenska deskarja na snegu sta na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe na tekmi mešanih parov v paralelnem veleslalomu končala kot četrta.
24. 1. 2026 | 12:27
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Svetlolaska z naslovnic Playboya je OI začela v solzah

Italijanska veteranka Francesca Lollobrigida je pri 35 letih z zmago v drsanju na 3000 metrov dosegla rekord kariere. Joy Beune ostala brez odličja.
8. 2. 2026 | 09:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijska prvakinja presenetila, po dveh letih bo prvič smučala v Cortini

Slovaška zvezdnica Petra Vlhova je zaradi hudih težav s poškodbami že dve leti odsotna, v Cortini pa bo vseeno branila zlato odličje v slalomu.
8. 2. 2026 | 08:09
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Glasba in družba

Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
7. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Milano Cortina 2026olimpijske igreTim Mastnakdeskanje na sneguparalelni veleslalomkolajnafinale

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Velika smola za Mastnaka, le za centimeter je ostal brez brona

Na olimpijskih igrah so se v paralelnem veleslalomu merili najboljši deskarji na snegu. Tim Mastnak po fotofinišu na 4. mestu.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 14:26
Preberite več
Premium
Nedelo
Za mizo

Pandemije so se pojavljale vso človeško zgodovino in so jo tudi določale

V času pandemije je bila profesorica dr. Bojana Beović ena najbolj prepoznavnih strokovnjakinj na presečišču medicine, politike, medijev in javnih pričakovanj.
Petra Kovič 8. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Premium
Nedelo
Mediji

Odpuščanja: založnik pozabil omeniti, da je večino bralcev odgnal lastnik sam

Jeffu Bezosu, ki je z Amazonom postal eden najbogatejših ljudi na svetu, iz Washington Posta ni uspelo narediti publikacije, ki bi bila donosna na spletu.
Agata Rakovec Kurent 8. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Smučarsko središče

Zagorel spomenik žrtvam grozljivega požara v Crans Montani

Na začasnem spominskem mestu stoji bel šotor, kamor so obiskovalci položili na stotine sveč, rože, plišaste medvedke in pisma v spomin na 41 žrtev.
8. 2. 2026 | 12:57
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Premium
Nedelo
Mediji

Odpuščanja: založnik pozabil omeniti, da je večino bralcev odgnal lastnik sam

Jeffu Bezosu, ki je z Amazonom postal eden najbogatejših ljudi na svetu, iz Washington Posta ni uspelo narediti publikacije, ki bi bila donosna na spletu.
Agata Rakovec Kurent 8. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Smučarsko središče

Zagorel spomenik žrtvam grozljivega požara v Crans Montani

Na začasnem spominskem mestu stoji bel šotor, kamor so obiskovalci položili na stotine sveč, rože, plišaste medvedke in pisma v spomin na 41 žrtev.
8. 2. 2026 | 12:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo