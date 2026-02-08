Velika smola za Mastnaka, le za centimeter je ostal brez brona

Slovenska odprava na zimskih OI je bila blizu novemu uspehu in drugi kolajni, v paralelnem veleslalomu v Livignu je zelo dobro kazalo Timu Mastnaku, ki se je v malem finalu boril za bronasto kolajno z Bolgarom Tervelom Zamfirovom in bil po fotofinišu za las prekratek. V polfinalu je v ponovitvi finala iz Pekinga 2022 moral priznati premoč 40-letnemu Benjaminu Karlu, ki je ubranil olimpijsko zlato.

Mastnak je na poti do polfinala ugnal dva domačina, Aarona Marcha in Mirka Felicettija. Dobro mu je kazalo tudi proti izkušenemu Karlu, več kot polovico proge je bil v vodstvu. 35-letni Slovenec ni naredil nobene večje napake, a je Karl v spodnjem delu pritisnil na plin in za 24 stotink sekunde ugnal Mastnaka.

Tim Mastnak se je zelo dobro znašel na olimpijski progi. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

V malem finalu je proti Zamfirovu Mastnak začel slabo, na prvem merjenju vmesnega časa je zaostajal za 30, na drugem še za 24 stotink sekunde. Nato je silovito finiširal in v cilj prišel povsem poravnan z Bolgarom, fotofiniš pa je na koncu pokazal, da je bil 20-letnik za konico prstov hitrejši od 35-letnega Celjana, ki je tako kot veliki osmoljenec obstal na četrtem mestu.

V izločilne boje sta se prebila tudi Rok Marguč in Žan Košir, a sta obstala v osmini finala. Gloria Kotnik je s 17. mestom za las ostala brez uvrstitve v izločilne boje, kjer je nastopilo 16 najboljših deskark. Pri ženskah je zlato osvojila Čehinja Zuzana Maderova, ki doslej v članski kategoriji še nima zmage v svetovnem pokalu ali odličja z velikih tekmovanj.