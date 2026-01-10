Velik uspeh Tima Mastnaka, ki ga je dopolnil še Žan Košir

Slovenski deskarji so odlično začeli leto 2026 in nakazali, da bodo na olimpijske igre v Italiji prišli odlično pripravljeni. V Scuolu v Švici je Tim Mastnak s tretjim mestom prišel do prvih slovenskih stopničk v tej sezoni. Njegov uspeh je dopolnil Žan Košir na osmem mestu.

Mastnak je bil tretji že v jutranjih kvalifikacijah, kjer je po dobri vožnji odstopila Gloria Kotnik, v polfinalu pa ga je premagal Italijan Mirco Felicetti. Slednji je v velikem finalu klonil proti rojaku Rolandu Fischnallerju, ki se je razveselil nove velike zmage. Najboljši slovenski deskar na snegu je v malem finalu z lahkoto premagal Bolgara Radoslava Jankova.

»Tretje mesto v meni ljubem Scuolu. To je pravi obliž na rane, saj začetek sezone ni šel po načrtih. V to sem vložil veliko truda, veliko sem treniral, da bi dobro začel, a mi to nu uspelo. Danes sem res prikazal dobre vožnje, čeprav je bila vidljivost slaba. V osmini finala sem grdo padel in upam, da to ne bo pustilo posledic,« pravi.

Zadovoljen je bil tudi nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa Žan Košir. »Zame se je januar začel zelo uspešno, saj sem ujel stik z najboljšo šestnajsterico v svetovnem pokalu. Rdeča proga je bila v zgornjem delu počasnejša in težko je bilo napredovati. Upam, da bo forma prava v pravem trenutku,« pa izkušeni Slovenec namiguje na olimpijske igre.