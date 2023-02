Timi Zajc 8,5 metra dlje od rekorda skakalnice, a ni obstal na nogah

Na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih za svetovni pokal v Willingenu so zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali drugo serijo, tako da so obveljali izidi prve. Zmagala je Norveška pred Avstrijo in Nemčijo. Slovenska četverica je bila peta, potem ko je Timi Zajc skočil kar 161,5 metra, a pri doskoku padel.

Nemški prireditelji so imeli danes ogromno težav zaradi dežja in spremenljivega vetra. Zaradi tega je bila serija večkrat prekinjena, so si pa Norvežani nazadnje priborili 35,5 točke naskoka pred zasledovalci.

Slovenijo so na tekmi zastopali Nika Križnar (82 m), Žiga Jelar (141 m), Ema Klinec (139,5 m) in Timi Zajc (161,5 m). Četverica je po ponesrečenem nastopu Križnarjeve začela s sedmim mestom po prvi skupini, potem pa po vsaki skupini napredovala za eno mesto.

V zadnji skupini je nato nastopil Zajc, ki je moral pred tem trikrat sestopiti s štartne zapornice, ter v vetrovnih razmerah poletel do neverjetnih 161,5 metra. Močno je skrajšal skok, pri pristanku z velike višine pa tudi padel, a na srečo vsaj na prvi pogled ni staknil hujših poškodb. Rekord skakalnice je sicer za moške 153 metrov, njegov lastnik je Poljak Klemens Muranka.

Nevarnost se je stopnjevala

Nevarne dogodke je po svoje napovedala že skakalka v prvi skupini, Japonka Juki Ito. Po sunku vetra je sicer poletela kar do 154,5 metra, kar bi bil ženski rekord na tej napravi (151 m), a je pri doskoku padla in tudi izgubila smučarska očala. Ni se poškodovala, po tem padcu pa je žirija tekmovanja vseskozi iskala rahlo ravnotežje med skoki in varnostjo.

Serijo so nato sicer dokončali, Slovenija je napredovala na peto mesto, do prvega jo je ločilo 83,2 točke. Kmalu po zadnjem skoku Avstrijca Stefana Krafta pa je vodstvo tekmovanja sprejelo odločitev, da druge serije ne bo in da veljajo dotedanji dosežki.

V zmagovalni norveški ekipi so bili Anna Odine Stroem, Marius Lindvik, Silje Opseth in Halvor Egner Granerud. Za Avstrijo so skakali Chiara Kreuzer, Jan Hörl, Eva Pinkelnig in Stefan Kraft, za Nemčijo pa Selina Freitag, Andreas Wellinger, Katharina Althaus in Karl Geiger.

V pokalu narodov je po današnji tekmi prva Avstrija s 3704 točkami, Norveška jih ima 3130, tretja Poljska pa 2932. Slovenija je z 2743 četrta. V Willingenu sta za konec tedna predvideni še po dve posamični tekmi v ženski in moški konkurenci.