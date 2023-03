Prva tri mesta v kvalifikacijah poletov pripadla Slovencem

Kvalifikacije za petkovo posamično tekmo finala svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Planici so se za približno 12.000 gledalcev razpletle na najlepši način – s trojno slovensko zmago. Slovenci so dobro leteli že na treningih, ko je šlo zares, pa so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc na veselje gledalcev končali na mestih 1, 2 in 3. Četrtek je v Planici tradicionalno dan otrok, ki so skakalcem pričarali navijaško vzdušje. Ti se jim niso izneverili in so na letalnici bratov Gorišek nizali dobre polete.

Lanišek je v kvalifikacijah pristal pri 239 m, na koncu pa prejel 5,5 točke višjo oceno od svetovnega prvaka Timija Zajca, ki je bil celo dva metra in pol daljši. Zajc je svoj polet v zadnjem delu nekoliko skrajšal in pristal brez telemarka ter posledično prejel nižje ocene. »Mislim, da sem lepo nadaljeval od lanske Planice in zadnjega poleta in me veseli, da tako zelo uživam v poletih. Še nikoli doslej nisem tako užival,« je po kvalifikacijski zmagi, ki mu je prinesla tudi 5000 švicarskih frankov, povedal Lanišek. S tem je prevzel tudi prevzel vodstvo v posebnem seštevku tekmovanja Planica 7, za katerega je nagrada 20.000 frankov.

»Želim ohraniti dobre občutke in stopnjevati skoke. Prvi skok je bil nekako prazen, tako da nisem bil povsem prepričan, če je dober. Pa se je izkazalo, da je bil, drugi je bil že boljši, na koncu pa še v kvalifikacijah za piko na i. Vzdušje danes je bilo neverjetno, čutila se je pristna otroška energija in res so odlični navijači. Me veseli, da je bila že danes takšna obiskanost,« je bil vesel najboljši Slovenec to zimo, ki se zelo veseli konca tedna pod Poncami.

Timi Zajc je poletel najdlje na današnjih kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo svetovnega pokala, a zmage se je veselil njegov moštveni kolega Anže Lanišek. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Na treningu tipal teren

Zelo zadovoljen po uvodnem dnevu planiških poletov je bil tudi dvakratni svetovni prvak Zajc, ki je priznal, da je bil na treningu še precej previden, pri kvalifikacijskem skoku pa je spoznal, da še ni pozabil leteti. »Na treningu sem še zelo tipal teren in nisem bil še tako odločen, v kvalifikacijah pa sem naredil zelo dober skok, ampak od 200 naprej sem videl, da imam višino in hitrost in sem v bistvu že začel pristajati oziroma spuščati. Na koncu pa še brez doskoka, tako da sem danes pustil kar nekaj točk. Če bi šel odločno oziroma si upal, bi šlo še kakšen meter dlje,« je uvodni dan finala ocenil Zajc.

»Ne, 'šparam' se ne, ampak težko je že prvi dan biti tako odločen, še sploh, ker sem imel nazadnje kar nekaj težav. Z zadnjim skokom sem to negotovost premagal,« je dodal šampion in ocenil, da do 250 metrov bi morda lahko kdo iz svetovnega pokala poletel, dlje pa po njegovem ne. Slovensko prevlado je dopolnil Domen Prevc, ki je pristal pri 230 m. Za njim sta se zvrstila najboljša letalca zime Stefan Kraft in Halvor Egner Granerud, ki sta z mesto nižjega naleta poletela 222,5 in 220,5 m. Avstrijec in Norvežan bosta v Planici med seboj obračunala za mali kristalni globus za polete.

Tudi Domen Prevc je bil za prvi dan zadovoljen, čeprav je naredil napako, je nabral dovolj metrov. »Rezultatsko je zelo 'luštno', malce pa sem žalosten zaradi napake, ker imam nekaj težav v počepu. Ampak to bomo zdaj analizirali in gremo v jutrišnji dan. Danes je bil dan za spoznavanje letalnice. Mislil sem, da jo dobro poznam, pa so se mi prikradle napake. Rezerve so še,« je napovedal Prevc, ki je tako kot tudi Lanišek in Zajc ocenil, da je letalnica res vrhunsko pripravljena.

Najboljši Slovenec v smučaskih skokih v svetovnem pokalu Anže Lanišek bo jutri lovil zmago. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Letalnica je avtocesta

Od Slovencev sta se na tekmo uvrstila še Lovro Kos (216 m) in Rok Masle (212,5) z 20. in 24. dosežkom. »Občutki so fenomenalni, še sploh, ker je vzdušje fantastično. Publiko se sliši do vrha naleta, pri skoku pa bi lahko jutri odpravil še kakšno napako,« je dejal Masle, Kos pa je dodal: »S prvimi tremi skoki sem kar zadovoljen, bi rekel, da sem šel v današnji dan zelo samozavestno. Letalnica je vrhunsko pripravljena, res so se potrudili, kot avtocesta je.«

»Pet fantov se je prebilo na tekmo, kar je lep dosežek. Všeč mi je, da je Anže še dvignil raven, vsak skok se je igral in res užival. Dobro se čuti in takoj se je videlo, da je z dobrimi občutki začel planiški vikend. Menim, da je lahko zelo močan,« je nastope svojih varovancev uvodoma ocenil glavni trener Robert Hrgota.

»Timi je z zadnjim skokom končno prebil bariero, ki se mu je prikradla v glavo, in zdaj tudi on vidi, da se da. Mislim, da se bo tudi on zelo veselil tega vikenda. Veseli me tudi, da Domen kljub manjši napaki na mizi nato z dobrimi občutki v zraku lahko pride tako visoko. Tudi Lovro je v igro vsaj za med deset, veseli pa me tudi za Roka, da nadaljuje v ritmu. Vsaj teh pet je bilo užitek gledati, škoda za Žaka in Tilna,« je dodal glavni trener in priznal, da se ekipi pozna odsotnost poškodovanega Petra Prevca, obolelega Žige Jelarja in Ceneta Prevca, ki je lani končal kariero.

Žak Mogel, Tilen Bartol, Jernej Presečnik, Matija Vidic, Rok Oblak, Maksim Bartolj in Patrik Vitez so namreč zaostali za 40. mestom in s tem že končali sezono.

Petkova tekma je na sporedu ob 15. uri. Že zdaj pa je jasno, da je vremenska napoved slaba, zato vodstvo tekmovanja upa, da bo žirija lahko izpeljala vsaj eno serijo. V soboto in nedeljo sta na sporedu še moštvena in posamična tekma.