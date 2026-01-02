  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam

    Za STA je spregovoril vodja smučarskih skokov pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik, ki se je dotaknil predvsem diskvalifikacije Timija Zajca.
    Timi Zajc je na zadnji tekmi svetovnega pokala prejel rdeči karton. FOTO: Philipp Guelland/AFP
    Galerija
    Timi Zajc je na zadnji tekmi svetovnega pokala prejel rdeči karton. FOTO: Philipp Guelland/AFP
    M. Ru., STA
    2. 1. 2026 | 15:59
    4:22
    A+A-

    Dres Timija Zajca je po besedah vodje smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Gorazda Pogorelčnika ustrezal vsem meritvam pred tekmo. Na njegovo krčenje in posledično diskvalifikacijo naj bi vplivali naravni dejavniki, ki jih v slovenskem strokovnem štabu niso dovolj natančno preučili.

    image_alt
    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Mnoge poznavalce je ob tem zbodlo dejstvo, da je Zajc na drugi tekmi novoletne skakalne turneje v Garmisch-Partenkirchnu nastopil z istim dresom kot v Oberstdorfu, s katerim je že bil predhodno diskvalificiran.

    »Ta dres je Zajc uporabil, ker je pred tekmo ustrezal vsem meritvam. Slednje se opravljajo vsak dan in so bile v skladu s pravili. Zakaj prihaja do razlik med našimi in uradnimi meritvami, je težko reči. Najverjetneje pa je krčenje dresa posledica vremenskih razmer oziroma naravnih vplivov, kot sta vlaga in temperatura,« je za STA dejal Pogorelčnik in dodal, da vpliva omenjenih faktorjev še niso natančno preučili.

    Gorazd Pogorelčnik je govoril o diskvalifikaciji Timija Zajca. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Gorazd Pogorelčnik je govoril o diskvalifikaciji Timija Zajca. FOTO: Blaž Samec/Delo

    »Na to bomo morali biti v prihodnje bolj pozorni,« je v isti sapi še povedal Pogorelčnik. Poudaril je tudi, da Zajc na turnejo ni prišel z istim dresom, s katerim je skakal na prejšnjih tekmah svetovnega pokala. Izpostavil je še, da tekmovalci uporabljajo različne materiale, kar velja tudi v slovenski reprezentanci, saj vodilni na turneji in v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc in Anže Lanišek ne skačeta v dresih iz istega materiala.

    Ob tem je še povedal, da nikakor ne moremo govoriti o tem, da vsi skačejo v enakih dresih, saj se ti prilagajajo glede na tehniko skakanja posameznega skakalca. »Poleg tega je treba dres najprej preizkusiti na skakalnici in šele potem tekmovalec vidi, kaj je dejansko dobil oziroma naročil,« je bil jasen vodja skakalne panoge pri SZS.

    V zvezi z omenjenimi nevšečnostmi je slovenska reprezentanca na četrtkovi tekmi vložila tudi uraden protest pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis), a uradnega odgovora še ni prejela. »Gre za proceduralne zadeve. Če je Fis zelo strikten, ko gre za milimetre, potem mora biti enako tudi pri izvajanju kontrole. Nismo pa protesta vložili zaradi dolžine noge Zajčevega dresa, temveč zaradi samega postopka,« je še povedal Pogorelčnik.

    Domen Prevc je po polovici novoletne skakalne turneje v lepi prednosti. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Domen Prevc je po polovici novoletne skakalne turneje v lepi prednosti. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Pregledi opreme se ponavadi izvajajo po nastopu skakalcev v izteku, kjer pa imajo prostor, pa lahko tudi na vrhu skakalnice. In to se je zgodilo v Garmischu.

    »Želel sem presenetiti skakalce in trenerje. Za to nisem imel posebnega razloga, želel sem videti, kaj se bo zgodilo. Tokrat smo imeli možnost kontrole na vrhu skakalnice. Preverili smo predvsem dolžino nog, v nekaj primerih tudi čevlje. Seveda so bili vsi presenečeni. Morda bo v prihodnosti več takšnih pregledov, ekipe jih lahko pričakujejo kadarkoli,« je za sport.pl po tekmi povedal glavni nadzornik opreme pri Fisu Mathias Hafele.

    Dve diskvalifikaciji Zajca na novoletni turneji sta sicer precej odmevali tudi v mednarodni športni javnosti. Ob omenjeno nevšečnost se je obregnil tudi nekdanji skakalni šampion Nemec Martin Schmitt, ki ga je zmotil Zajčev zapis na Instagramu. Slovenski skakalec je namreč po prvi diskvalifikaciji v storyju sarkastično zapisal: »Kako prijetno tekmovanje ... Toda pojdimo zdaj malo raztegnit dres, morda pa bo v Garmisch-Partenkirchnu vse v redu.«

    »Kontrolor si je ob tem dejal, da bo dres preveril pred skokom in ne šele po njem, ko se bo že raztegnil. Mislim, da bi se Zajc moral nad tem zamisliti,« je za Eurosport dejal Schmitt. Novoletna turneja se bo s kvalifikacijami v Innsbrucku nadaljevala v soboto. Tekma bo na sporedu v nedeljo ob 13.30.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Oberstdorf

    Nika Prevc po veliki vrnitvi do skupne zmage na turneji dveh večerov

    Zahtevno tekmo v Oberstdorfu je dobila Kanadčanka Abigail Strate, Prevčeva pa je bila po prvi seriji šele 17. V drugo je pridobila kar trinajst mest.
    1. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen spet št. 1, rekord mladega Avstrijca, za norveškega asa usodna 2 mm

    Prevc najboljši tudi v kvalifikacijah Garmisch-Partenkirchna. Med elitno deseterico tudi Lanišek in Zajc.
    Miha Šimnovec 31. 12. 2025 | 17:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Twingo bo razgalil energetsko krizo Slovenije

    Predvsem prebivalcem urbanih središč prihod električnih malčkov prinaša svojevrstno dilemo.
    Karel Lipnik 2. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragedija

    Požar v Crans Montani naj bi zanetile iskre s steklenic šampanjca

    V švicarskem smučarskem središču Crans-Montana umrlo več kot 40 ljudi, na prizorišče prispel tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.
    2. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiTimi ZajcGorazd Pogorelčniknovoletna turnejaRobert Hrgota

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga

    Vrnitev Matevža Vidovška, Olimpija po nakupih

    V spomladanskem prvenstvu slovenske nogometne lige naj bi se končno vrnil prvi vratar zelenih zmajev Matevž Vidovšek. Odhaja Gal Lubej Fink
    2. 1. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Bahrajn

    Četverica Slovencev v Bahrain Victorious s spremenjenimi barvami

    Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Žak Eržen in Matevž Govekar že komaj čakajo na začetek kolesarske sezone. Kje bomo za njih prvič držali pesti?
    Matic Rupnik 2. 1. 2026 | 16:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Krize

    Čas večnih vojn: krize v žarišču

    Krize in vojne v letu 2026: Od Gaze do Sudana, od Ukrajine do Jemna, od Venezuele do Tajvana
    Boštjan Videmšek 2. 1. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zadolževanje

    Slovenija se namerava znova zadolžiti med prvimi

    Lani takoj po novem letu je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala 30-letno obveznico v višini milijarde evrov in kuponsko obrestno mero 3,5 odstotka.
    2. 1. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Slovenci tlakujemo pot tistim, ki so nas v preteklosti že napadli

    Kako lahko komu pade na pamet, da predlaga spremembo zakonodaje, po kateri bi Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti poslovala zgolj v madžarščini?
    2. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Krize

    Čas večnih vojn: krize v žarišču

    Krize in vojne v letu 2026: Od Gaze do Sudana, od Ukrajine do Jemna, od Venezuele do Tajvana
    Boštjan Videmšek 2. 1. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zadolževanje

    Slovenija se namerava znova zadolžiti med prvimi

    Lani takoj po novem letu je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala 30-letno obveznico v višini milijarde evrov in kuponsko obrestno mero 3,5 odstotka.
    2. 1. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Slovenci tlakujemo pot tistim, ki so nas v preteklosti že napadli

    Kako lahko komu pade na pamet, da predlaga spremembo zakonodaje, po kateri bi Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti poslovala zgolj v madžarščini?
    2. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo