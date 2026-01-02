Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam

Dres Timija Zajca je po besedah vodje smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Gorazda Pogorelčnika ustrezal vsem meritvam pred tekmo. Na njegovo krčenje in posledično diskvalifikacijo naj bi vplivali naravni dejavniki, ki jih v slovenskem strokovnem štabu niso dovolj natančno preučili.

Mnoge poznavalce je ob tem zbodlo dejstvo, da je Zajc na drugi tekmi novoletne skakalne turneje v Garmisch-Partenkirchnu nastopil z istim dresom kot v Oberstdorfu, s katerim je že bil predhodno diskvalificiran.

»Ta dres je Zajc uporabil, ker je pred tekmo ustrezal vsem meritvam. Slednje se opravljajo vsak dan in so bile v skladu s pravili. Zakaj prihaja do razlik med našimi in uradnimi meritvami, je težko reči. Najverjetneje pa je krčenje dresa posledica vremenskih razmer oziroma naravnih vplivov, kot sta vlaga in temperatura,« je za STA dejal Pogorelčnik in dodal, da vpliva omenjenih faktorjev še niso natančno preučili.

Gorazd Pogorelčnik je govoril o diskvalifikaciji Timija Zajca. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Na to bomo morali biti v prihodnje bolj pozorni,« je v isti sapi še povedal Pogorelčnik. Poudaril je tudi, da Zajc na turnejo ni prišel z istim dresom, s katerim je skakal na prejšnjih tekmah svetovnega pokala. Izpostavil je še, da tekmovalci uporabljajo različne materiale, kar velja tudi v slovenski reprezentanci, saj vodilni na turneji in v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc in Anže Lanišek ne skačeta v dresih iz istega materiala.

Ob tem je še povedal, da nikakor ne moremo govoriti o tem, da vsi skačejo v enakih dresih, saj se ti prilagajajo glede na tehniko skakanja posameznega skakalca. »Poleg tega je treba dres najprej preizkusiti na skakalnici in šele potem tekmovalec vidi, kaj je dejansko dobil oziroma naročil,« je bil jasen vodja skakalne panoge pri SZS.

V zvezi z omenjenimi nevšečnostmi je slovenska reprezentanca na četrtkovi tekmi vložila tudi uraden protest pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis), a uradnega odgovora še ni prejela. »Gre za proceduralne zadeve. Če je Fis zelo strikten, ko gre za milimetre, potem mora biti enako tudi pri izvajanju kontrole. Nismo pa protesta vložili zaradi dolžine noge Zajčevega dresa, temveč zaradi samega postopka,« je še povedal Pogorelčnik.

Domen Prevc je po polovici novoletne skakalne turneje v lepi prednosti. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Pregledi opreme se ponavadi izvajajo po nastopu skakalcev v izteku, kjer pa imajo prostor, pa lahko tudi na vrhu skakalnice. In to se je zgodilo v Garmischu.

»Želel sem presenetiti skakalce in trenerje. Za to nisem imel posebnega razloga, želel sem videti, kaj se bo zgodilo. Tokrat smo imeli možnost kontrole na vrhu skakalnice. Preverili smo predvsem dolžino nog, v nekaj primerih tudi čevlje. Seveda so bili vsi presenečeni. Morda bo v prihodnosti več takšnih pregledov, ekipe jih lahko pričakujejo kadarkoli,« je za sport.pl po tekmi povedal glavni nadzornik opreme pri Fisu Mathias Hafele.

Dve diskvalifikaciji Zajca na novoletni turneji sta sicer precej odmevali tudi v mednarodni športni javnosti. Ob omenjeno nevšečnost se je obregnil tudi nekdanji skakalni šampion Nemec Martin Schmitt, ki ga je zmotil Zajčev zapis na Instagramu. Slovenski skakalec je namreč po prvi diskvalifikaciji v storyju sarkastično zapisal: »Kako prijetno tekmovanje ... Toda pojdimo zdaj malo raztegnit dres, morda pa bo v Garmisch-Partenkirchnu vse v redu.«

»Kontrolor si je ob tem dejal, da bo dres preveril pred skokom in ne šele po njem, ko se bo že raztegnil. Mislim, da bi se Zajc moral nad tem zamisliti,« je za Eurosport dejal Schmitt. Novoletna turneja se bo s kvalifikacijami v Innsbrucku nadaljevala v soboto. Tekma bo na sporedu v nedeljo ob 13.30.