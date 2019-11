Timi Zajc najboljši v kvalifikacijah Ruke

Ruka – Potem ko so slovenski skakalci odlično odprli novo sezono svetovnega pokala – z 2. in 6. mestom Anžeta Laniška in Timija Zajca v Visli –, se očitno obeta tudi zelo dobro nadaljevanje. Današnje kvalifikacije za jutrišnjo tekmo v Ruki je namreč dobil Zajc, ki je bil prav tako najboljši že na drugem uradnem treningu. »Potem ko sem imel na prvem treningu težavne razmere, sem imel na drugem in v kvalifikacijah z njimi srečo in odneslo me je zelo daleč,« je po skoku, dolgem 139 metrov (138,5 točke), komentiral Zajc, ki je za kvalifikacijsko zmago dobil tudi 3.000 švicarskih frankov.



Če je na Poljskem do točk prišlo kar šest Slovencev, jih jutri gotovo ne bo, saj se je na tekmo prebila peterica. Ob Zajcu so bili v kvalifikacijah, ki jih je zaznamoval močan veter, uspešni še Peter Prevc, ki je bil deseti (136.5/123,7), Domen Prevc na 13. mestu (135/119), Anže Semenič na 17. (131/115,7) in Lanišek na 37. (114.5/93,9). Za tri desetinke točke je brez nastopa ostal Rok Justin na 51. mestu, Tilen Bartol pa je bil 53.



»Timi je kvalifikacije opravil odlično, čeprav je bilo nekaj težav z vetrom, so bile razmere dokaj enakovredne za vse, zato je njegova zmaga povsem čista. Nalogo sta dobro opravila tudi Peter in Domen, zadovoljni pa smo tudi s Semeničem,« je ocenil trener Gorazd Bertoncelj.



Tekma se bo jutri začela ob 16.30, v nedeljo bo ob istem času sledila še ena.