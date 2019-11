Timi Zajc potrjuje vlogo favorita v Ruki

Ljubljana – Slovenski smučarski skakalci visoke uvrstitve napadajo tudi na drugi posamični tekmi za svetovni pokal 2019/20 v Ruki. Timi Zajc, ki je včeraj v svojo korist odločil kvalifikacije in za najboljši dosežek prejel 3000 švicarskih frankov denarne nagrade, je odlično nastopil tudi v današnji poskusni seriji, v kateri je imel s 131 metri drugo oceno. Boljšo je imel zgolj Norvežan Robert Johansson (138 m).



Med najboljšo deseterico sta pristala tudi Peter Prevc (126 m) in Anže Lanišek (123 m), ki sta zasedla sedmo oziroma osmo mesto, velika skakalnica Rukatunturi (HS-142) pa ustreza tudi Anžetu Semeniču (131,5 m) in Domnu Prevcu (124 m), ki sta doskočila na 13. oziroma 14. mesto.



Zmago na največji finski napravi brani japonski skakalni zvezdnik Rjoju Kobajaši, ki je lani prav v Ruki začel pohod proti velikemu kristalnemu globusu.



Po prvi deseterici tekmovalcev vodi Poljak Stefan Hula, ki je skočil 127,5 metra daleč. Prvi ga je prehitel slovenski reprezentant Anže Semenič (s štartno številko 15), ki je ponovil zelo dobro daljavo iz poskusne serije (131,5 m).