Timi Zajc pred novim izzivom: da se pobere iz težavnega položaja

Timi Zajc je na zadnjih petih tekmah kar štirikrat ostal brez točk. FOTO: Marko Feist

»Treba je biti potrpežljiv, verjeti in delati«

Ljubljana – Vse štiri postaje novoletne turneje so včeraj dobile zeleno luč za izvedbo, po prvotnih napovedih pa naj bi jo dobilo tudi šest slovenskih skakalcev. A glavni trenerse je odločil, da bo počakal vse do zadnjega, šele po četrtkovem treningu bo razkril popolno zasedbo za prvi vrhunec sezone, seveda pa je večji del ekipe jasen. Proti Oberstdorfu, kjer so v soboto na sporedu kvalifikacije in v nedeljo tekma, bodo v petek gotovo odpotovaliin, prostora je še za dve imeni, potem ko je Slovenija eno mesto za novoletno turnejo izgubila.Gorazd Bertoncelj je pred potjo v Engelberg dejal, da bo po vrnitvi razkril ekipo za novoletno turnejo, a si je zdaj premislil, švicarski konec tedna je prinesel kar nekaj toplo-hladnih nastopov njegovih izbrancev. Od odličnega 2. mesta Petra Prevca na nedeljski tekmi do popolne ničle Timija Zajca. »Peter je bil vseskozi na visoki ravni, če odštejemo telemark na sobotni tekmi, pri njem je bilo res le vprašanje časa, kdaj bo skočil med najboljšo trojico. Če se redno uvrščaš v deseterico, kot se je on, slej ko prej pride do tega preskoka na vrh ali tik pod njega. Domen je bil tudi relativno stanoviten za svojo raven, Anže Lanišek je v nedeljo solidno opravil dva skoka, ne sicer v slogu začetka sezone, Rok Justin pa je prav tako za svoj razred dosegel dober rezultat, s 16. mestom je tudi izenačil svojo najboljšo uvrstitev,« je del ekipe, s katerim je bil zadovoljen, ocenil Bertoncelj.Seveda pa je tu še preostala trojica, ki je na uvodu sezone pokazala precej manj,je skupno doslej osvojil eno točko,tri,sicer 98, vendar pa postaja njegova forma skrb vzbujajoča. Trikrat se je resda uvrstil med deseterico (6., 8., 10.), a je na zadnjih petih tekmah tudi štirikrat ostal brez točk, enkrat se celo ni prebil na tekmo, v nedeljo, ko so kvalifikacije zaradi vetra odpadle, je s povsem brezvoljnim nastopom pristal na 57. mestu. Ko se je reprezentanca po prihodu iz predzadnje postaje (Klingenthal) družila z mediji, prav Zajca in Semeniča ni bilo zraven, bila sta na »kazenskem« treningu v Planici, a Bertoncelj tedaj še ni želel dejati, da se za našega najboljšega v prejšnji sezoni počasi oglaša alarm. Zdaj je položaj vendarle že malce drugačen.»Timi se je v tej sezoni soočil z novim položajem, torej pritiskom. Prej je bil neobremenjen, zdaj pa je vse drugače. Moral se bo znebiti bremena. Na državnem prvenstvu je denimo skakal normalno, ne vrhunsko, ampak solidno, na številnih treningih je dober, tudi v kvalifikacijah. Na tekmi pa je drugače in če ne pokažeš pravega skoka, ko je najbolj potrebno, je težko verjeti vase. Pri mladih še toliko težje, saj se težje soočajo s slabimi rezultati kot izkušenejši tekmovalci. In pri skokih se ti hitro zapre. Ena tekma se ne izide, potem so tu potovanja, utrujenost in hitro začneš malce dvomiti. Pred njim je zdaj nov izziv: da se pobere iz tega položaja. Druge rešitve kot trening ni, z manjšimi rezultati se bo počasi znebil bremena, postopoma bo moral spet graditi, tako kot je Peter. Treba je biti potrpežljiv, verjeti in delati,« je o 19-letniku, ki je bil v prejšnji sezoni deveti v skupnem seštevku svetovnega pokala, dejal Bertoncelj.Zajc tako nima zagotovljenega nastopa na turneji, a glede na konkurenco za preostali dve mesti mu bržčas vendarle ne bo ušla, bo pa vseeno moral več pokazati na današnjem in četrtkovem treningu, medtem ko imajo božični dan slovenski skakalci prosto. Poleg dviga forme nekaterih pa bodo morali v naši reprezentanci vendarle rešiti tudi težave z dresi, saj Slovenija vodi v svetovnem pokalu po številu diskvalifikacij, sobotna Tilna Bartola je bila že peta v tej sezoni. Gotovo tudi tekmovalcem ni najbolj prijetno ob vsem tem, kar se dogaja. »To res že postaja obremenitev. Dva tedna smo se ukvarjali samo z dresi, nismo se osredotočali na tehniko, regeneracijo itd., ampak smo ure in ure porabili za to. In še nič ne pomaga. Lani smo se pol manj ukvarjali s tem, pa ni bilo težav. Več ko se posvečamo, slabše je. Za nameček so še vse napake banalne. Da, so v nasprotju s pravili, a z ničemer ne vplivajo na rezultat. Seveda je pri tekmovalcih posledično prisoten tudi določen krč, niso sproščeni in se ne osredotočajo povsem na tisto, na kar bi se morali, torej na izvedbo skoka,« pa pravi glavni trener o pereči temi.