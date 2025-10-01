Timi Zajc se je odločil za precejšnjo spremembo

Kar so nakazovale že fotografije s poletnih priprav slovenskih smučarskih skakalcev, se je tudi uresničilo. Timi Zajc bo – tako kot avstrijski šampion Daniel Tschofenig – v olimpijsko zimo 2025/26 skočil z novo opremo. Oba bosta poslej tekmovala s smučmi znamke VanDeer-Red Bull Sports.

»Pred nami je spet zima z velikim tekmovanjem. Vedel sem, da potrebujem nov zagon, nadgradnjo, novo obzorje. VanDeer-Red Bull Sports živi to miselnost. Ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe in te ekipe,« je Timi Zajc, svetovni prvak z Bloudkove velikanke 2023, obrazložil, zakaj se je odločil za prestop od Slatnarjevih smuči k VanDeer-Red Bull Sports.

Timi Zajc se poslavlja od Slatnarjevih smuči. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Podobno razmišlja tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala v pretekli sezoni Daniel Tschofenig. »Po izjemni prejšnji zimi je bilo zame pomembno, da izkoristim prav vsako možnost za izboljšave. To energijo sem začutil pri ekipi VanDeer-Red Bull Sports, pri kateri imajo vsi ta ‘gen strasti’ za razvoj. Zelo sem vesel, da sem postal del te ekipe.«

Zadovoljen je tudi avstrijski smučarski šampion Marcel Hirscher, ustanovitelj in lastnik omenjene znamke. »Zelo sem vesel, da imam oba v ekipi. Ne le zato, ker sta 'Tschofi' in 'Zeko' vrhunska športnika, vendar tudi zaradi tega, ker s svojo miselnostjo izvrstno spadata k nam,« je pojasnil Hirscher, ki se po poškodbi zavzeto pripravlja za vrnitev na bele strmine.