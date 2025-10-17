  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Timi Zajc: Takšne stvari se ne bi smele dogajati

    Timi Zajc o vožnji z motorjem, dirki razreda motoGP, nastopu na reliju za DP, pripravah in pričakovanjih za olimpijsko zimo v smučarskih skokih ...
    Timiju Zajcu (na fotografiji s svojo srčno izbranko Nušo Rakovec) v minulem poletju ni bilo dolgčas. Foto Blaž Samec
    Timiju Zajcu (na fotografiji s svojo srčno izbranko Nušo Rakovec) v minulem poletju ni bilo dolgčas. Foto Blaž Samec
    Miha Šimnovec
    17. 10. 2025 | 19:35
    Za Timijem Zajcem je zelo pestro poletje. Ob napornih treningih in testiranjih opreme si je znova vzel čas tudi za vožnjo z motorjem in ogled motociklistične dirke za svetovno prvenstvo razreda motoGP v Misanu. Za nameček je prvič nastopil na reliju za državno prvenstvo in se za novinca odrezal zelo dobro.

    O vsem tem je 25-letni smučarski skakalec iz Hramš v občini Žalec, ki tekmuje za SSK Ljubno BTC, strnil vtise v zanimivem pogovoru za Delo, v katerem je razkril tudi razloge za prestop na smuči znamke Van Deer-Red Bull Sports. Spregovoril je tudi o pripravah in pričakovanjih za olimpijsko sezono, nedavni generalki za februarske olimpijske igre v Predazzu in tamkajšnjih prenovljenih skakalnicah.

    smučarski skokiTimi ZajcStefan KraftDomen PrevcMarcel HirscherVan Deer Red Bull Sports

