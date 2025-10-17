Timi Zajc: Takšne stvari se ne bi smele dogajati

V nadaljevanju preberite:

Za Timijem Zajcem je zelo pestro poletje. Ob napornih treningih in testiranjih opreme si je znova vzel čas tudi za vožnjo z motorjem in ogled motociklistične dirke za svetovno prvenstvo razreda motoGP v Misanu. Za nameček je prvič nastopil na reliju za državno prvenstvo in se za novinca odrezal zelo dobro.

O vsem tem je 25-letni smučarski skakalec iz Hramš v občini Žalec, ki tekmuje za SSK Ljubno BTC, strnil vtise v zanimivem pogovoru za Delo, v katerem je razkril tudi razloge za prestop na smuči znamke Van Deer-Red Bull Sports. Spregovoril je tudi o pripravah in pričakovanjih za olimpijsko sezono, nedavni generalki za februarske olimpijske igre v Predazzu in tamkajšnjih prenovljenih skakalnicah.