FOTO:Timi Zajc tretji v Titisee-Neustadtu

Zmagovalec novoletne turneje Dawid Kubacki. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Najboljši Slovenec tega konca tedna je bil Zajc. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Zmagovalec novoletne turneje Dawid Kubacki. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Zmagovalec novoletne turneje, ki je dobil že sobotno tekmo smučarskih skakalcev v Titisee-Neustadtu, je do zmage na tem nemškem prizorišču prišel tudi danes. Tokrat je Poljak z 283,3 točke le za tri desetinke ugnal Japoncana drugem mestu, za slovensko veselje pa je s tretjim mestom poskrbel(271,6).Kubackemu je v Neustadtu uspel dvojček, saj je dobil obe tekmi, čeravno je danes zmago slavil le z 0,3 točke naskoka pred Kobayashijem. S tem je poljski junak te sezone prišel do svoje četrte zmage v karieri, tretje v zadnjih 13 dneh, in napovedal popolno veselico prihodnji konec tedna, saj se karavana svetovnega pokala seli v Zakopane, kjer bo v soboto ekipna, v nedeljo pa posamična tekma.Japonskemu kralju minule zime pa je v tolažbo lahko vsaj zmaga v razvrstitvi Titisee-Neustadt 5; za najboljšega skakalca celotnega vikenda je prejel dodatnih 25.000 evrov denarne nagrade.Rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu je zadržal Nemec, ki je bil danes v spremenljivem vetru pred domačimi navijači peti in je še povečal prednost predna 83 točk, saj je bil Avstrijec danes enajsti. V letu brez svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger je Geiger že napovedal, da je njegov cilj skupna zmaga.Najboljši Slovenec tega konca tedna je bil Zajc, ki se je po slabšem uvodu v sezono, v strokovnem taboru so od njega vsekakor pričakovali več, kot je pokazal doslej, končno le prebudil. Korak proti vrhu je nakazal že s sobotnim desetim mestom, ki mu je danes dodal še svoje prve stopničke to zimo, skupno pa tretje v karieri in četrte v tej sezoni za Slovenijo.Med najboljšo deseterico je od Slovencev na današnji tekmi svetovnega pokala končal še(264,3 točke), enajsti po prvi seriji, ki je v finalu napredoval na šesto mesto,(246,3) je bil 18.,(244,5) 19.,(221,8), najboljši Slovenec po polovici tekme, pa je po povsem ponesrečenem finalnem skoku padel s petega na končno 27. mesto.Brez finala je od slovenske šesterice ostal le. Potem ko je že na sobotni tekmi zgrešil trideseterico, se mu tudi danes nastop ni posrečil, tako da je tekmo končal na 40. mestu.Svetovni pokal se že naslednji konec tedna seli na Poljsko, kjer skakalce dve tekmi čakata v Zakopanah.