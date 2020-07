Timi Zajc z izjemnom skokom do nove zmage

Ljubljana – Mladi slovenski skakalni as Timi Zajc (Ljubno BTC) je očitno že v vrhunski formi. Teden dni po zmagoslavju v Mislinji je namreč 20-letnik iz Hramš v občini Žalec sebi v prid odločil tudi tekmo za pokal Cockte v Kranju.



Zajc si je pot k novemu uspehu tlakoval že v uvodni seriji, v kateri je poletel kar 114 metrov daleč. V finalu je je doskočil pri 104 metrih, skupaj zbral 258,4 točke in le za tri desetinke ugnal Žigo Jelarja (SK Triglav, 108 m in 106,5 ). Na tretjem mestu je pristal Anže Lanišek (SSK Mengeš, 108,5 m in 105 m).



Tako so se na zmagovalni oder zavihteli isti trije skakalci kot v Mislinji, le da sta Jelar in Lanišek tokrat zamenjala mesti. Z zaostankom 10,1 točke za »Žabo« je četrto mesto zasedel je bil Rok Justin (SSD Stol, 104 m in 105 m), peti je bil Peter Prevc (237,5/98,5 m in 104 m), šesti pa njegov brat Cene Prevc (234,2/104 m in 100 m), oba člana domačega Triglava.



V ženski konkurenci je zmago slavila Ema Klinec (SSK Žiri), ki je s skokoma, dolgima 100,5 in 104,5 metra, za katera je osvojila 237,5 točke, le za 1,2 točke preskočila Ilirijanko Špelo Rogelj (101,5 m in 102 m). Tretja je bila Jerneja Brecl (SSK Mislinja, 105 m in 96 m), ki jo je od Klinčeve ločilo 10,7 točke. Zmagovalka mislinjske preizkušnje Nika Križnar (SSK Žiri, 90 m in 104 m) se je morala to pot sprijazniti s četrtim mestom.