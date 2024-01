Timi Zajc zaradi stresa izgubil dva kilograma, privoščil si je slasten burger

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih, ki je na svetovnem prvenstvu v poletih ubranila zlato kolajno, se je dobro razpoložena vrnila v domovino in že dan po uspehu stopila pred novinarje. V popolni zasedbi, a brez glavnega trenerja Roberta Hrgote. Slovenski strokovnjak že v Kulmu ni bil povsem zdrav, po vrnitvi pa je obležal v postelji. Skakalce je na novinarski konferenci dočakala torta, a je ta bolj ali manj ostala nedotaknjena.

»Nisem ljubitelj tort. Res je, da sem v Kulmu zaradi stresa izgubil dva kilograma, a sem si že včeraj zvečer privoščil slasten burger in si povrnil izgubljene kalorije,« je dejal Timi Zajc, tudi junak posamične tekme, na kateri je po dveh serijah vodil, nato pa predvsem zaradi slabih razmer prednost izgubil in se moral zadovoljiti z bronasto kolajno.

Timi Zajc z bronastim in zlatim odličjem. FOTO: Matej Družnik

»Dolgo časa nisem prišel k sebi. V izteku sploh nisem pomislil, da sem osvojil bronasto kolajno. Mislil sem, da sem vse zapravil, dobro je, da je bil ob meni Peter Prevc, ki me je tolažil. On je bil najbolj primeren za to, saj je edini, ki se mu je nekaj takega že zgodilo. Zdaj pa sem se že pomiril, vem, da ne morem ničesar več storiti, tako da se nima smisla obremenjevati s tem. Na srečo sem tudi hitro pozabil na vse, se zbral za ekipno tekmo in bil spet pravi,« je dejal Zajc, ki je tudi zatrdil, da pred zadnjim, odločilnim skokom ekipne tekme, ni čutil nobenega dodatnega bremena.

Nil bil živčen

»Vedel sem, da skačem dobro, zato nisem bil živčen tako kot po čakanju na posamični tekmi. V zadnjem skoku nisem hotel tvegati, želel sem opraviti en povprečen skok, da bi nam ohranil vodstvo. Nekako sem skočil, kot smo potrebovali, zagotovo pa bi lahko bil še najmanj deset metrov daljši,« je svoje občutke pred in po odločilnem skoku na ekipni tekmi opisal svetovni prvak iz Planice, ki je še enkrat več dokazal, da je specialist za velike tekme. »Ne vem, zakaj je tako. Sem pa na velikih tekmah očitno bolj zbran, saj vem, da ne bom imel nove priložnosti priložnosti že naslednji vikend,« meni Zajc, ki se zdaj želi nekoliko spočiti.

Lovro Kos, Timi Zajc, Peter in Domen Prevc so ekipno pokorili poletni svet. FOTO: Matej Družnik

Tako kot preostali trije, ki jih naslednji dni čakajo kondicijski treningi, nato pa pot v Willingen, kjer bo konec tedna naslednja tekma svetovnega pokala. »Časa za analize in razmišljanje o tem, kaj smo dosegli, ni. Sam sem si ogledal posnetke svojih skokov, šel sem do Hrgote, a mi je ta rekel, da naj bom tiho in da naj uživam. Poslušal sem ga. Tudi za vnaprej si nekih ciljev ne postavljam, želim si le uživati v skokih, potem pa bomo videli, kaj bo,« posebne analize skokov iz Kulma ne bo delal petouvrščeni s posamične tekme Lovro Kos.

Zagotovo pa motivacije fantom, potem ko jim je eno breme padlo s hrbta, v nadaljevanju sezone ne bo zmanjkalo. »Ja, smo utrujeni. Vikend je bil dolg, poln čakanja, da se kaj zgodi. Dodatno energijo mi je jemalo tudi dejstvo, da sem moral dobro skočiti in opravičiti mesto v ekipi. Definitivno je prvenstvo na nas pustilo posledice, toda skakalci moramo vedno premagati oziroma ukrotiti samega sebe, da vsak naredi, kar zna. In to je motivacija tako na treningu kot na tekmi, nikoli nam je ne zmanjka,« trdi najizkušenejši Peter Prevc.