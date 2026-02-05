  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Tina Maze ne načrtuje vrnitve v slogu Lindsey Vonn

    Nekdanja smučarka Tina Maze je za španski AS, ki jo je primerjal s teniškim igralcem Andyjem Murrayjem, povedala, da nima želje po vrnitvi v karavano.
    Lindsey Vonn si je ob padcu na smuku svetovnega pokala v Crans Montani strgala kolensko vez. FOTO: Odd Andersen/AFP
    Galerija
    Lindsey Vonn si je ob padcu na smuku svetovnega pokala v Crans Montani strgala kolensko vez. FOTO: Odd Andersen/AFP
    T. E., STA
    5. 2. 2026 | 11:13
    5. 2. 2026 | 11:26
    5:25
    A+A-

    Nekdanja slovenska smučarska šampionka Tina Maze je v Cortini d'Ampezzo v pogovoru za španski AS razkrila, da sama nima nobene želje, da bi se vrnila na tekmovanja, kot je to uspešno storila njena nekdanja tekmica Lindsey Vonn. Zdaj dela prve korake v svetu komunikacij kot del ekipe Warner Bros, ki bo prenašala prihajajoče igre Milano-Cortina.

    image_alt
    Strgane vezi? Ni problema, še vedno verjame v olimpijski nastop

    Tina Maze je Andy Murray alpskega smučanja, so zapisali pri španskem dnevniku. »Če še niste slišali zanjo, je to zato, ker je imela nesrečo, da si je delila prostor in čas z Lindsey Vonn, v isti zagati, kot se je znašel Škot, ko je tekmoval proti veliki trojici tenisa – Rogerju Federerju, Rafaelu Nadalu in Novaku Đokoviću.« To pa Maze ni ustavilo, da se ne bi upokojila kot ena najboljših smučark v zgodovini.

    Če ne bi bilo Vonn in njene naslednice Mikaele Shiffrin, s katero se je Maze prav tako morala spopasti v zadnjem delu kariere, bi lahko govorili o najboljšem dosežku katere koli ženske v tem športu v 21. stoletju: dve olimpijski zlati in dve srebrni medalji, štiri zlate in pet srebrnih medalj na svetovnih prvenstvih, ena od le sedmih žensk, ki so zmagale v vseh petih disciplinah svetovnega pokala, in ena od le treh, ki jim je to uspelo v isti sezoni.

    »Nekoč sem bila najuspešnejša športnica v naši državi, zdaj pa so tu Janja Garnbret, Luka Dončić, Tadej Pogačar, Primož Roglič ... Slovenci smo zelo močni v vseh športih. Zelo sem vesela, da sem bila del te rasti, del zapuščine, zaradi katere so Slovenci zelo dobri v športu,« je dejala zdaj 42-letna Maze. Kot je dodala, se ne počuti nič podcenjeno, ko v ženskem alpskem smučanju kot veliki osebnosti izpostavljajo Vonnovo in Shiffrinovo.

    »Počaščena sem, da sem lahko tekmovala z njima, da sem bila za to mizo. Sta dve neverjetni športnici. Pri Američankah mi je všeč, da sta tako odprti do sveta ... To sem se poskušala naučiti skozi vso svojo kariero. Zelo enostavno komunicirajo, medtem ko smo mi Evropejci nekoliko bolj zaprti,« je o izzivih svoje kariere povedala Maze. Razgovorila se je tudi o tem, da se je od smučanja želela posloviti že pred največjimi uspehi kariere. »Bila sem utrujena in želela sem si ustvariti družino, zato sem se s tega vidika borila. Spraševala sem se, kako bom sploh lahko ustvarila družino, medtem ko sem pod takim stresom. Potrebovala sem počitek. In to sem počela eno leto.«

    Meni, da bi lahko tekmovala, a nima želje po vrnitvi

    Leta 2015 je nato spet zablestela. »To je bil moj najboljši trenutek. Takrat sem osvojila večino svojih medalj na SP, dve zlati in srebrno iz Vaila 2015 ... Bila sem tako vesela, da sem lahko kariero končala na takšen način. Še vedno se počutim močno, zdravo, mislim, da bi lahko tudi tekmovala. Ko pa sem se upokojila, sem bila zelo utrujena. Moraš se spočiti in izstopiti iz teh krogov, ker ti resnično izčrpajo energijo.«

    Sama najde veliko podobnosti tudi z Lindsey Vonn. »Imava podobnosti, za začetek, ker sva istih let. Kar se tiče družine, imam doma sedemletno hčerko, ona pa je nima. Ampak fizično sem vedela, da je to, kar počne Lindsey, mogoče. Tudi sama se počutim dobro. Ko malo treniram, spet dobim tiste občutke, ki sem jih imela prej. Če treniraš dosledno, je mogoče vse. In potem potrebuješ čas, ljudi za sabo in proračun. Moraš sestaviti veliko delov, da si tam, kjer je zdaj Lindsey.«

    Za prihajajoče zimske igre je Tina Maze dejala, da Slovenci v alpskem smučanju nismo v dobri formi. FOTO: Voranc Vogel
    Za prihajajoče zimske igre je Tina Maze dejala, da Slovenci v alpskem smučanju nismo v dobri formi. FOTO: Voranc Vogel

    Kot je dodala, sama nima nobene želje po vrnitvi v karavano. »V mojem primeru sploh nimam želje, da bi počela kaj takega, kot počne Vonn, ker je moja prioriteta moja družina. Čutim, da sem že dosegla svoje tekmovalne cilje, opravila sem svoje delo kot tekmovalka in s tem sem zelo zadovoljna.« Za prihajajoče zimske igre je dejala, da Slovenci v alpskem smučanju nismo v dobri formi, in izpostavila smučarske skoke kot disciplino, v kateri lahko po njenem mnenju Slovenci dosežejo največje uspehe.

    »Po drugi strani pa smo zelo močni v smučarskih skokih. Mislim, da bomo tam osvojili kar nekaj. Morda tudi kaj v smučarskem teku, Lampič (Anamarijo, op. STA) bom vedno podpirala. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vsem slovenskim športnikom želim vse najboljše.«

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Drugi tir

    Prvi vlak po drugem tiru pelje 11. marca z dizelsko lokomotivo

    Komercialne vožnje z vlakom šele čez eno leto. Najtežji del velike naloge bo vendarle opravljen marca, poslej le še rutina.
    Boris Šuligoj 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    olimpijske igreMilano Cortina 2026Tina MazeLindsey Vonnalpsko smučanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    V Ratečah je zapadlo več kot 40 centimetrov snega

    ARSO je izdal opozorilo, da je predvsem na območju Julijskih Alp velika nevarnost snežnih plazov.
    5. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Tina Maze ne načrtuje vrnitve v slogu Lindsey Vonn

    Nekdanja smučarka Tina Maze je za španski AS, ki jo je primerjal s teniškim igralcem Andyjem Murrayjem, povedala, da nima želje po vrnitvi v karavano.
    5. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj za pasji kakec dobimo globo, za mačjega pa ne? Zakon, ki razjezi lastnike

    Pasji lastniki so pod strogim nadzorom: povodci, vrečke, globe. Kaj pa mačke, ki se prosto sprehajajo po sosedovih vrtovih?
    Kaja Berlot 5. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Hrvaško obalo zajel hud ciklon z osem metrskimi valovi

    Gasilci so prejeli okoli 200 klicev na pomoč zaradi poplav, morje pa se je razlilo vzdolž celotne obale v Kaštelih.
    5. 2. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mladinska LP

    V Kölnu navijači postavili rekord

    Tekmo mladinske lige prvakov med Kölnom in Interjem si je ogledalo rekordnih 50 tisoč ljudi.
    5. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj za pasji kakec dobimo globo, za mačjega pa ne? Zakon, ki razjezi lastnike

    Pasji lastniki so pod strogim nadzorom: povodci, vrečke, globe. Kaj pa mačke, ki se prosto sprehajajo po sosedovih vrtovih?
    Kaja Berlot 5. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Hrvaško obalo zajel hud ciklon z osem metrskimi valovi

    Gasilci so prejeli okoli 200 klicev na pomoč zaradi poplav, morje pa se je razlilo vzdolž celotne obale v Kaštelih.
    5. 2. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mladinska LP

    V Kölnu navijači postavili rekord

    Tekmo mladinske lige prvakov med Kölnom in Interjem si je ogledalo rekordnih 50 tisoč ljudi.
    5. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo