Tina Maze: Olimpijske igre so posebna zgodba

Ko Tina Maze, dvakratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja, govori tako o spominih na svojo veličastno kariero kot tudi pogledu na smučarske dogodke bližnjih olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo, to seveda v strokovnih krogih kot tudi med številnimi spremljevalci utripa na belih strminah pritegne posebno pozornost. Tako je bilo tudi ob tem pogovoru z mednarodno skupino novinarjev, med katero smo bili iz Dela edini iz Slovenije. Srečanje je pripravil Eurosport, za katerega dela naša upokojena vrhunska športnica kot strokovna komentatorka. Za nas je Tina nato spregovorila o vlogi ambasadorke v slovenski hiši in možnostih Mihe Hrobata ter Ilke Štuhec v boju za vrhunsko uvrstitev.

Beseda z 42-letnico se je najprej sukala okrog dveh vodilnih zvezdnic te sezone v svetu alpskega smučanja. Pri obeh gre za izjemni zgodbi: Mikaela Shiffrin podira mejnike kot še nihče pred njo v tej športni panogi, Lindsey Vonn, eno leto mlajša od Tine Maze in dolgo njena največja tekmica, pa navdušuje smučarsko javnost, kako uspešno se je po daljši odsotnosti in tudi zahtevnih operativnih posegih vrnila k vrhunskemu športu.