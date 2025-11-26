Tina Maze se vrača na olimpijske igre

Slovenija se bo v Cortini d'Ampezzo med olimpijskimi igrami februarja prihodnje leto predstavila tudi s projektom Slovenska hiša, katerega ambasadorka bo Tina Maze, dvakratna smučarska olimpijska prvakinja in najboljša športnica v zgodovini Slovenije. Na igrah bo nastopilo okoli 40 slovenskih športnic in športnikov v šestih panogah.

Skupaj bo reprezentanca štela okrog sto članov. Posodobljen seznam kandidatov bo znan v prvi polovici decembra, dokončen seznam športnikov za igre pa okoli 20. januarja, je 72 dni pred začetkom OI pojasnil vodja slovenske reprezentance Blaž Perko.

V grški Olimpiji so danes prižgali olimpijski ogenj, ki bo pričel svojo pot do Milana in Cortine, kjer bodo med 6. in 22. februarjem potekale zimske OI. Olimpijski komite Slovenije (OKS) je ob tem v Ljubljani predstavil svoje dejavnosti v sodelovanju z občinami in s športnimi središči med igrami ter program z olimpijskimi festivali in s slovensko baklo.

Slednja bo ponovno potovala državi, njena ambasadorka bo nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan. Bronasta olimpijka v Sočiju leta 2014 je bila prva, ki jo je držala v rokah v olimpijskem izobraževalnem središču OKS.

Predsednik OKS Franjo Bobinac je izpostavil, da je olimpijski ogenj izraz pozitivnih vrednot olimpizma. »Te bo širil na svoji poti, pa tudi sporočilo miru ter prijateljstva med narodi. To je v današnjem razdeljenem svetu izjemno pomembno. Ob tem OI verjetno zelo dolgo ne bodo več tako blizu Slovenije. Zato vabim vse navijače, da jih doživite in v živo podprete naše športnice in športnike,« je povedal Bobinac.

V slovenski hiši, ki bo sprejela okrog 250 obiskovalcev, se bo država predstavila tako s športom kot tudi s kulturo, turizmom in z gospodarstvom. Odprla se bo 8. februarja.

Mazejeva je prisotne pozdravila na daljavo: »Izjemno se veselim, da bom kot ambasadorka Slovenijo in slovensko hišo predstavljala na OI in to v Cortini d'Ampezzo, ki je bila zame vedno poseben kraj in je praktično moj drugi dom.«

Zaradi velikih razdalj med prizorišči bosta v Bormiu in Predazzu v primeru slovenske medalje zaživeli posebni olimpijski točki, namenjeni priložnostnemu sprejemu športnikov.

Na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzop se bo Tina Maze predstavila v novi vlogi. FOTO: Matej Družnik/Delo

Za Slovensko hišo milijon evrov, za športnike 900.000

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo za priprave in kvalifikacije slovenskih športnikov namenilo 900.000 evrov, za izvedbo projekta Slovenska hiša pa dodaten milijon evrov, je navedla direktorica urada vlade za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

Izpostavila je znamko I feel Slovenia, ki bo povezovala šport, gospodarstvo, turizem, kulturo, znanost in trajnost ter svetu celovito predstavila Slovenijo kot majhno, a izjemno ustvarjalno, zeleno, napredno in odprto državo.

Slovenska bakla bo svojo pot 2. februarja začela v Laškem. Na poti do olimpijske Cortine pa se bo ustavila še v Mariboru, Kamniku, Mojstrani ter na Trgu Evropa v Novi Gorici.

Med OI bodo trije zimski olimpijski festivali v Kranjski Gori, na Kopah in Pokljuki. Na vseh prizoriščih bo na voljo ogled tekem na velikem zaslonu in pester športni in družabni program.

V Cortino se OI vračajo po 70 letih. »OI so zveličavno doživetje, postaneš olimpijec. Leta 1956 smo bili v Cortini v takratni jugoslovanski ekipi med 15 športnicami in športniki zgolj Slovenci. Tekmovali smo v treh panogah, teku na smučeh, alpskem smučanju in smučarskih skokih. Današnjih iger in takratnih se sploh ne da primerjati, ampak občutki in spomini pa ostanejo,« sta v videoposnetku med obujanjem spominov poudarila brata Cveto in Janez Pavčič.

Na OI tedaj sta nastopila v teku na smučeh; 97-letni Cveto Pavčič je sedaj najstarejši slovenski olimpijec, brat je dve leti mlajši.