Tina Robnik uspešno okreva, Andreja Slokar konec maja na sneg

Andreja Slokar in Tina Robnik, poškodovani članici slovenske ženske ekipe za svetovni pokal alpskih smučark, uspešno okrevata po poškodbah, ki sta grobo zarezali v njune načrte v sezoni 2022/23. Slokar se namerava konec maja podati na sneg, Robnikova pa čaka na še tretjo operacijo noge. Slokarjeva, ki je v sezoni 2021/22 navdušila z dvema zmagama v svetovnem pokalu, je po poškodbi kolena na oktobrskih pripravah na ledeniku Schnalstal ostala brez celotne sezone in nastopa na svetovnem prvenstvu v Meribelu, na katerem je imela velika pričakovanja v slalomu, veleslalomu in paralelnem veleslalomu.

»Njeno okrevanje poteka normalno, v torek je imela manjši poseg na desnem gležnju, ko so ji odstranili 'burzo' (sluzno vrečo, ki se nahaja med tkivi). Na sneg bo šla, kot je bilo načrtovano, konec meseca maja. Trenutno je v Italiji na krajšem oddihu,« je sporočila Špela Pretnar, predstavnica 25-letne Ajdovke. Sredi postopka rehabilitacije po poškodbi je druga poškodovanka Tina Robnik, ki se je v začetku februarja huje poškodovala med pripravami v Kranjski Gori. Za 31-letno veleslalomistko sta dve operaciji desne noge. Med prvim posegom so ji naravnali golenico in fiksirali koleno z zunanjim fiksatorjem.

Robnikova si je lani septembra ob padcu na treningu v Saas Feeju poškodovala isto desno koleno in izpahnila ramo. Nato se je vrnila na tekmovalne proge ter je osvojila dve točki z 29. mestom na drugem veleslalomu v Kranjski Gori. A jo je nova poškodba znova oddaljila od tekmovanj. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Meribelu bi morala Slovenijo zastopati v veleslalomu ter na ekipni in posamični paralelni tekmi.

Andreja Slokar gre maja ponovno na sneg. FOTO: instagram

Sreča v nesreči

Teden po prvi operaciji je sledila nova. »Ko se je koleno umirilo, so lahko odprli koleno in na njem opravili poseg, ko so mi z vijaki ploščico fiksirali na kost,« je povedala Robnikova, ki trenutno okreva doma. Kot je pojasnila, poškodovanih križnih vezi takrat niso mogli operirati. »Kost je bila zlomljena, vezi pa mi bodo lahko fiksirali na kost šele, ko se bo zacelila kost, približno šest mesecev po operaciji,« je pojasnila. Operacija križnih kolenskih vezi jo čaka sredi avgusta, ko ji bodo pobrali ven tudi ploščice in vijake.

»Trenutno sem še na berglah. Ko bo minilo osem tednov od druge operacije, bom lahko začela postopno rahlo obremenjevati nogo in stopati nanjo. Trenutno lahko nogo samo polagam na tla, ne smem pa še na njo stopati,« je povedala. »Bilo je kar hudo. Šlo je za tako hud izpah, da je bila velika sreča v nesreči, da se niso poškodovali živci in žile, ker potem bi lahko bile posledice dosti hujše,« je dejala. »Sem doma, bolečine so še prisotne, predvsem ponoči, čez dan pa je že kar v redu, poškodbo čutim pri vajah, ki jih lahko delam, in po terapijah kot 'reakcijo',« je okrevanje opisala Tina Robnik.

Smučarka je zlomila isto nogo, ki jo je že zlomila štiri mesece pred tem. »Kost, ki sem jo takrat zlomila, je ostala cela. Mi je res grdo zasukalo nogo, tudi, če ne bi imela že takrat poškodovanega kolena, bi se mi ob takšnem padcu zgodilo isto. Poškodba bi bila lahko še hujša, če bi bila slabo telesno pripravljena, tako da so bili zdravniki pozitivno presenečeni, ker ni bilo še huje, a vseeno je poškodba kar zalogaj.«

Tina Robnik se je v svetovnem pokalu na šestih tekmah uvrstila v najboljšo deseterico, štirikrat na veleslalomih, dvakrat na paralelnih tekmah. Najvišje je posegla na veleslalomu v Kranjski Gori leta 2020, ko je bila šesta.