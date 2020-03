Tina Weirather ima dovolj belih strmin

Petnajst let po svoji prvi tekmi v svetovnem pokalu se od smučarske karavane poslavlja uspešna alpska smučarka iz LiehtensteinaTina Weirather. V pokoj bo odšla brez pravega slovesa, saj so zadnje tekme svetovnega pokala zaradi koronavirusa odpadle, tako da se od navijačev in tekmic ni mogla posloviti, kot bi bilo primerno.



»Vse ima svoj konec, tudi moja smučarska kariera. V času tekmovanj sem neizmerno uživala, zato sem smučanju hvaležna. Za vse, kar sem danes, je zaslužno smučanje,« je ob slovesu dejala Weiratherjeva. Tridesetletna hčerka legendarnih smučarjev Hanni Wenzel in Avstrijca Hartija Weiratherja, ki je ves čas kariere trenirala s švicarsko reprezentanco, je svetovni pokal zapustila z devetimi zmagami, 41 uvrstitvami na stopničke ter dvema superveleslalomskima kristalnima globusoma.



Na olimpijskih igrah v Pjongčangu je osvojila bron, srebro pa ima s svetovnega prvenstva leta 2017 v St. Moritzu, kolajni si je prav tako okoli vratu obesila za superveleslalomska dosežka. Dvakratna mladinska svetovna prvakinja je svojo zadnjo tekmo, ne da bi to sploh vedela, opravila 29. februarja v La Thuilu in končala na 14. mestu. Njena zadnja sezona nasploh ni minila po željah in pričakovanjih.