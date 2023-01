Tiril Udnes Weng prva, Eva Urevc 33.

Norvežanka Tiril Udnes Weng je zmagala na tekmi smučarskih tekačic v švicarskem Müstairju na 10 km klasično s skupinskim štartom. S tem je po drugi tekmi prevzela vodstvo na novoletni turneji, prva pa je tudi skupno v pokalu.

Na prvi tekmi v letu 2023 je bila druga Finka Kerttu Niskanen s štirimi desetinkami zaostanka, Švedinja Frida Karlsson je zaostala za 0,6 sekunde. Na 33. mestu je bila najboljša Slovenka Eva Urevc (+ 2:18,8), 51. je bila med 67 uvrščenimi druga Slovenka Anja Mandeljc (+ 3:05,4).

Na 10 km klasično s skupinskim štartom so se merili tudi moški, Johannes Hoesflot Klaebo je zanesljivo osvojil prvo mesto in napovedal obrambo lanske skupne novoletne zmage. Njegov rojak Paal Golberg je zaostal za 10,2 sekunde in po fotofinišu ugnal Italijana Federica Pellegrina, ki je bil sicer drugi na uvodnem šprintu na turneji.

Miha Šimenc je bil 54. (2:20,1), Vili Črv pa 92. (3:53,0) in je prehitel le dva tekmovalca. Anže Gros, tretji Slovenec, je bil eden izmed peterice, ki ni prišla do cilja, ter je tako predčasno končal novoletno turnejo. Šimenc se je dan prej na 29. mestu v sprintu prvič prebil v izločilne boje, na 10 km pa je dan pozneje izgubil veliko mest.