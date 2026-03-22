Tirolec se je v Kvitfjellu počutil kot doma

Italijanski veteran belih strmin Dominik Paris je 24 ur po zmagi na smuku v Kvitfjellu konkurenco pokoril še na tekmi v superveleslalomu. Šestintridesetletni Južni Tirolec je prikazal najboljši vožnji na obeh dirkah v hitrih disciplinah na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju na Norveškem.

Dan po zmagi v smuku je bil Paris nepremagljiv tudi v superveleslalomu. Veteran je za 26. karierno zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko, za zgolj sedem stotink sekunde prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayrja in njegovega reprezentančnega kolega Raphaela Haaserja (+0,38).

Paris ima zdaj sedem zmag v svetovnem pokalu v Kvitfjellu, s čimer je izenačil rekord Norvežana Kjetila Jansruda, ki je na olimpijskem prizorišču iger leta 1994 prav tako zmagal sedemkrat.

Poleg tega se je s skupno 26 osvojenimi zmagami na večni lestvici izenačil z avstrijsko smučarsko legendo Franzem Klammerjem ter tudi Slovenko Tino Maze, Hrvatom Ivico Kostelićem in Švicarko Michaelo Figini.

Marco Odermatt je bil ksupni zmagovalec v superveleslalomu. FOTO: Geir Olsen/Via Reuters

Švicar Marco Odermatt, ki je tekmo končal na 19. mestu, zunaj najboljših 15, ki na finalu osvojijo točke, si je že predčasno zagotovil naslov zmagovalca v seštevku superveleslaloma. Odermatt je prav tako osvojil tudi skupno zmago v seštevku svetovnega pokala in smukaški seštevek. V torek ga čaka še boj za veleslalomski globus.

Odermatt je zbral vsega skupaj nedosegljivih 425 točk za superveleslalomski globus, Avstrijec Vincent Kriechmayr je drugi z zaostankom 78 točk, Avstrijec Raphael Haaser tretji (-124).

Edini Slovenec, ki je osvajal točke na moških superveleslalomih to zimo, Miha Hrobat, je končal na 31. mestu seštevka (31 točk). Hrobat se ni prebil med 25 smučarjev, ki so v tej disciplini nastopili na finalu sezone.

Po dnevu premora se bo finale na Norveškem iz Kvitfjella preselil v Hafjell, kjer bosta v torek na sporedu moški veleslalom in ženski slalom ter nato v sredo ženski veleslalom in moški slalom. Slovenijo bo zastopal Žan Kranjec, ki bo kot 13. veleslalomist sezone nastopil v torek.