  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Tirolec se je v Kvitfjellu počutil kot doma

Italijanski veteran belih strmin Dominik Paris po zmagi na smuku konkurenco pokoril še na tekmi v superveleslalomu. Marco Odermatt zanesljivo do malega globusa
Za 36-letnega Dominika Parisa leta ne štejejo, konec tedna je prišel do 25. in 26. zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Geir Olsen/Via Reuters
Galerija
Za 36-letnega Dominika Parisa leta ne štejejo, konec tedna je prišel do 25. in 26. zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Geir Olsen/Via Reuters
Š. R., STA
22. 3. 2026 | 14:40
22. 3. 2026 | 14:41
2:43
A+A-

Italijanski veteran belih strmin Dominik Paris je 24 ur po zmagi na smuku v Kvitfjellu konkurenco pokoril še na tekmi v superveleslalomu. Šestintridesetletni Južni Tirolec je prikazal najboljši vožnji na obeh dirkah v hitrih disciplinah na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju na Norveškem.

Dan po zmagi v smuku je bil Paris nepremagljiv tudi v superveleslalomu. Veteran je za 26. karierno zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko, za zgolj sedem stotink sekunde prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayrja in njegovega reprezentančnega kolega Raphaela Haaserja (+0,38).

Paris ima zdaj sedem zmag v svetovnem pokalu v Kvitfjellu, s čimer je izenačil rekord Norvežana Kjetila Jansruda, ki je na olimpijskem prizorišču iger leta 1994 prav tako zmagal sedemkrat.

Poleg tega se je s skupno 26 osvojenimi zmagami na večni lestvici izenačil z avstrijsko smučarsko legendo Franzem Klammerjem ter tudi Slovenko Tino Maze, Hrvatom Ivico Kostelićem in Švicarko Michaelo Figini.

Marco Odermatt je bil ksupni zmagovalec v superveleslalomu. FOTO: Geir Olsen/Via Reuters
Marco Odermatt je bil skupni zmagovalec v superveleslalomu. FOTO: Geir Olsen/Via Reuters

Švicar Marco Odermatt, ki je tekmo končal na 19. mestu, zunaj najboljših 15, ki na finalu osvojijo točke, si je že predčasno zagotovil naslov zmagovalca v seštevku superveleslaloma. Odermatt je prav tako osvojil tudi skupno zmago v seštevku svetovnega pokala in smukaški seštevek. V torek ga čaka še boj za veleslalomski globus.

Odermatt je zbral vsega skupaj nedosegljivih 425 točk za superveleslalomski globus, Avstrijec Vincent Kriechmayr je drugi z zaostankom 78 točk, Avstrijec Raphael Haaser tretji (-124).

Edini Slovenec, ki je osvajal točke na moških superveleslalomih to zimo, Miha Hrobat, je končal na 31. mestu seštevka (31 točk). Hrobat se ni prebil med 25 smučarjev, ki so v tej disciplini nastopili na finalu sezone.

Po dnevu premora se bo finale na Norveškem iz Kvitfjella preselil v Hafjell, kjer bosta v torek na sporedu moški veleslalom in ženski slalom ter nato v sredo ženski veleslalom in moški slalom. Slovenijo bo zastopal Žan Kranjec, ki bo kot 13. veleslalomist sezone nastopil v torek.

Več iz teme

alpsko smučanjeMarco Odermattsuperveleslalomsvetovni pokalDominik Paris

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo