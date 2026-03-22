Tirolec se je v Kvitfjellu počutil kot doma

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Italijanski veteran belih strmin Dominik Paris je 24 ur po zmagi na smuku v Kvitfjellu konkurenco pokoril še na tekmi v superveleslalomu. Šestintridesetletni Južni Tirolec je prikazal najboljši vožnji na obeh dirkah v hitrih disciplinah na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju na Norveškem.
Dan po zmagi v smuku je bil Paris nepremagljiv tudi v superveleslalomu. Veteran je za 26. karierno zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko, za zgolj sedem stotink sekunde prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayrja in njegovega reprezentančnega kolega Raphaela Haaserja (+0,38).
Paris ima zdaj sedem zmag v svetovnem pokalu v Kvitfjellu, s čimer je izenačil rekord Norvežana Kjetila Jansruda, ki je na olimpijskem prizorišču iger leta 1994 prav tako zmagal sedemkrat.
Poleg tega se je s skupno 26 osvojenimi zmagami na večni lestvici izenačil z avstrijsko smučarsko legendo Franzem Klammerjem ter tudi Slovenko Tino Maze, Hrvatom Ivico Kostelićem in Švicarko Michaelo Figini.
Švicar Marco Odermatt, ki je tekmo končal na 19. mestu, zunaj najboljših 15, ki na finalu osvojijo točke, si je že predčasno zagotovil naslov zmagovalca v seštevku superveleslaloma. Odermatt je prav tako osvojil tudi skupno zmago v seštevku svetovnega pokala in smukaški seštevek. V torek ga čaka še boj za veleslalomski globus.
Odermatt je zbral vsega skupaj nedosegljivih 425 točk za superveleslalomski globus, Avstrijec Vincent Kriechmayr je drugi z zaostankom 78 točk, Avstrijec Raphael Haaser tretji (-124).
Edini Slovenec, ki je osvajal točke na moških superveleslalomih to zimo, Miha Hrobat, je končal na 31. mestu seštevka (31 točk). Hrobat se ni prebil med 25 smučarjev, ki so v tej disciplini nastopili na finalu sezone.
Po dnevu premora se bo finale na Norveškem iz Kvitfjella preselil v Hafjell, kjer bosta v torek na sporedu moški veleslalom in ženski slalom ter nato v sredo ženski veleslalom in moški slalom. Slovenijo bo zastopal Žan Kranjec, ki bo kot 13. veleslalomist sezone nastopil v torek.
Komentarji