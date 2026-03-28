Tivoli diha hokejsko, vstopnic za torek ni več

Kar nenavadno je bilo zatišje v zadnjih dneh okrog legendarne tivolske dvorane, toda že v prihodnjem tednu bo drugače. Privrženci Olimpijinih hokejistov, ki ob novem razcvetu polnijo tribune kot v nekdanjih, zdaj že krepko oddaljenih časih, odštevajo do začetka polfinala ICEHL, za zeleno-bele prvega v tem tekmovanju po dolgih 14 letih. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/olimpija-zmaguje-na-ledu-a-tudi-v-odlicnem-marketingu Zmaji so v četrtfinalu gladko, s 4:1 v zmagah, odpravili favorizirani Bolzano, zdaj jih čaka nova zgodba s tekmeci z italijanskega severa, hokejisti Pustertala. Uvodna tekma v seriji na štiri zmage bo jutri (18.00) v Brunicu, prva domača pa v torek (19.15) na tivolskem ledu.

Včerajšnji dan je ob pogledu na spletno prodajo vstopnic razkril, da teh za torkovo tekmo sploh ni več, z izjemo tistih v skrajnem kotu vzhodne tribune, kjer je sektor za privržence gostujočega moštva. Koliko bo teh, si pri ljubljanskem klubu še niso bili povsem na jasnem. S Pustertalom, s katerim ohranjajo prijateljske odnose še iz časov, ko so z njim igrali v alpski ligi in se nato skupaj premaknili v najvišji regionalni hokejski razred ICEHL, so sredi pogovorov o tem, da omogočijo enako število vstopnic za goste na obeh prizoriščih, tako v Brunicu kot Ljubljani.