Zimski športi

Tivolskemu zmaju prestižna lovorika

T. J. Brennan, ki je pred to sezono okrepil hokejiste Olimpije, je izbran za najboljšega igralca rednega dela sezone v ICEHL.
TJ Brennan je eden najboljših branilcev v zgodovini ljubljanskega kluba. FOTO: Domen Jančič
Galerija
TJ Brennan je eden najboljših branilcev v zgodovini ljubljanskega kluba. FOTO: Domen Jančič
Siniša Uroševič
2. 3. 2026 | 14:31
1:47
A+A-

V hokejskem Tivoliju ne skrivajo zadovoljstva ob uspešnem dosedanjem delu sezone, neposredni uvrstitvi v končnico razširjene avstrijske lige ter vrnitvi gledalcev na tribune. Ob vsem omenjenem pa so doživeli še eno priznanje: T. J. Brennan, po prikazanem ter učinku najvidnejša Olimpijina okrepitev v tej sezoni, je izbran za najboljšega hokejista rednega dela v ligi.

Top 5 rednega dela ICEHL

1. T.J. Brennan (Olimpija) 31 točk
2. Mathias From (KAC) 26 točk
3. Nicolai Meyer (Olimpija) 24 točk
4. Michael Raffl (Salzburg), 21 točk
5. Nick Bailen (Graz 99ers) 18 točk

Prvič doslej je ta prestižna lovorika, ki jo podelijo po izidu glasovanja med novinarji, ki redno spremljajo ICEHL, pripadla branilcu, drugič pa hokejistu ljubljanskega moštva: pred njim je takšno čast v sezoni 2011/12 doživel John Hughes, tedanji napadalec zmajev. 

Na letošnji lestvici petih najboljših je še en Olimpijin adut, na 3. mestu je namreč danski reprezentant Nicolai Meyer. Med njima je celovški napadalec – in prav tako član izbrane vrste Danske – Mathias From.

Nicolai Meyer je v Olimpijinem dresu močno opozoril nase. FOTO: Siniša Uroševič/Delo
Nicolai Meyer je v Olimpijinem dresu močno opozoril nase. FOTO: Siniša Uroševič/Delo

Brennan bo lovoriko prejel pred začetkom druge četrtfinalne tekme v četrtek, 12. marca v dvorani Tivoli. 

