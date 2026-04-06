Tivolski utrip kot v besedah Winstona Churchilla

Kri, znoj, trdo garanje in solze. Seveda v končnici hokejskega ligaškega tekmovanja ne gre na življenje ali smrt tako kot ob omenjenih besedah iz opozorilnega govora Winstona Churchilla v britanskem parlamentu onih dni, ko je po stari celini že divjala 2. svetovna vojna, vseeno pa si po vsem videnem v letošnjih izločilnih bojih regionalnega lige (ICEHL) Olimpijini hokejisti https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/zmaji-pripravljajo-ogenj-v-razprodanem-tivoliju v prispodobi lahko prav te besede izberejo kot zveste spremljevalke. Zmaji se še niso poslovili od končnice, drevi (19.45) bodo v Brunicu lovili drugo zmago v polfinalni seriji.

Slednjo moštva igrajo na štiri zmage inb potem ko se je edini slovenski klub v tem tekmovanju imenitno odrezal v četrtfinalu ter favorizirane hokejiste iz Bolzana, dvakrat že prvake te lige, odpravil s skupnim izidom 4:1, je nato naletel na drugi južnotirolski oreh – in tega je očitno krepko težje streti.