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Zimski športi

Tivolski zmaji dvigajo letvico na ledu in zunaj njega

Direktor Anže Ulčar: Mesec in pol bomo pod kamerami. HK Olimpija kot resničnostni šov, ki cilja na naslov prvaka. Proračun 10 odstotkov višji.
Anže Ulčar (levo Bine Mašič) si od nove sezone obeta veliko. FOTO: Voranc Vogel
Galerija
Anže Ulčar (levo Bine Mašič) si od nove sezone obeta veliko. FOTO: Voranc Vogel
Peter Zalokar
11. 8. 2026 | 13:33
11. 8. 2026 | 13:41
5:54
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Pošteno je reči, da je Hokejski klub Olimpija ta čas najbolj uspešen športni kolektiv v Ljubljani. V zadnjih nekaj letih ga zaznamuje stalna rast tako na ledu kot zunaj njega. V prejšnji sezoni se je vrnil v končnico ICEHL in tam prišel vse do polfinala. Obiskanost tekem raste, prav tako proračun. Pošteno je tudi reči, da je za to v precejšnji meri zaslužen prvi operativec v Tivoliju, direktor Anže Ulčar.

Poraz proti Pustertalu v polfinalu je bil grenak, ampak kmalu so ga zmaji preboleli in se usmerili v nove izzive.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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