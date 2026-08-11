Tivolski zmaji dvigajo letvico na ledu in zunaj njega

Pošteno je reči, da je Hokejski klub Olimpija ta čas najbolj uspešen športni kolektiv v Ljubljani. V zadnjih nekaj letih ga zaznamuje stalna rast tako na ledu kot zunaj njega. V prejšnji sezoni se je vrnil v končnico ICEHL in tam prišel vse do polfinala. Obiskanost tekem raste, prav tako proračun. Pošteno je tudi reči, da je za to v precejšnji meri zaslužen prvi operativec v Tivoliju, direktor Anže Ulčar.

Poraz proti Pustertalu v polfinalu je bil grenak, ampak kmalu so ga zmaji preboleli in se usmerili v nove izzive.