TJ Brennan kakor Hughes, Olimpija kakor Američani

Hokejisti Olimpije so v 49. kolu ICEHL v gosteh z 2:1 (1:1, 0:0, 0:0; 1:0) po podaljšku strli odpor igralcev kluba Black Wings Linz. Zlati gol je v 5. minuti dodatnega dela zabil TJ Brennan – kakor Jack Hughes v finalu olimpijskega turnirja za zmago reprezentance ZDA nad Kanado.

Potem ko so v petek Ljubljančani v tekmi z malo zadetki klonili proti vodilni ekipi lige KAC v Celovcu (za 0:2 so drugi gol prejeli v prazna vrata), je bil danes scenarij pri učinkovitosti podoben.

Gostitelji, ki se borijo za čim boljše izhodišče med moštvi v boju za dodatne kvalifikacije za končnico, so imeli nekaj več strelov, a je ljubljanski vratar Luka Kolin (v kadru še vedno ni poškodovanega Lukaša Horaka) prejel le en zadetek. Zeleno-beli so začeli bolje, v vodstvo jih je popeljal Evan Polei. Zatem so zadeli še okvir vrat. A so hokejisti Linza še v prvem delu ob igralcu več izenačili.

Takšen izid je ostal nespremenjen vse do konca. Nobena od ekip ni izkoristila niti priložnosti ob igri z igralcem več, tako da sta šli v podaljšek. V tem pa so do dveh točk prišli zmaji, ko je TJ Brennan izkoristil številčno premoč in postavil končni izid.

Black Wings Linz – Olimpija 1:2 (1:1, 0:0, 0:0; 0:1) Ledna dvorana Linz, gledalcev 4700, sodniki: Sternat, Unterweger (glavna), Seewald, Vaczi.

Strelci: 0:1 – Polei (Quince, Bukovec, 6.), 1:1 – Lebler (Auvitu, Ograjenšek, 14.), 1:2 – Brennan (64.).

Kazenske minute: Black Wings Linz 10, Olimpija Ljubljana 8.

Zmaji so na lestvici zadržali 5. mesto, v sredo pa bodo gostili četrtouvrščeni Bolzano.