  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

TJ Brennan kakor Hughes, Olimpija kakor Američani

Ljubljanski hokejisti so v 49. kolu ICEHL v gosteh premagali igralce kluba Black Wings Linz.
TJ Brennan je zabil zmagoviti gol za Olimpijo. FOTO: Domen Jančič
Galerija
TJ Brennan je zabil zmagoviti gol za Olimpijo. FOTO: Domen Jančič
M. Š., STA
22. 2. 2026 | 19:27
22. 2. 2026 | 19:37
2:08
A+A-

Hokejisti Olimpije so v 49. kolu ICEHL v gosteh z 2:1 (1:1, 0:0, 0:0; 1:0) po podaljšku strli odpor igralcev kluba Black Wings Linz. Zlati gol je v 5. minuti dodatnega dela zabil TJ Brennan – kakor Jack Hughes v finalu olimpijskega turnirja za zmago reprezentance ZDA nad Kanado.

image_alt
Domovina hokeja ostala brez zlate lovorike na OI

Potem ko so v petek Ljubljančani v tekmi z malo zadetki klonili proti vodilni ekipi lige KAC v Celovcu (za 0:2 so drugi gol prejeli v prazna vrata), je bil danes scenarij pri učinkovitosti podoben.

Gostitelji, ki se borijo za čim boljše izhodišče med moštvi v boju za dodatne kvalifikacije za končnico, so imeli nekaj več strelov, a je ljubljanski vratar Luka Kolin (v kadru še vedno ni poškodovanega Lukaša Horaka) prejel le en zadetek. Zeleno-beli so začeli bolje, v vodstvo jih je popeljal Evan Polei. Zatem so zadeli še okvir vrat. A so hokejisti Linza še v prvem delu ob igralcu več izenačili.

Takšen izid je ostal nespremenjen vse do konca. Nobena od ekip ni izkoristila niti priložnosti ob igri z igralcem več, tako da sta šli v podaljšek. V tem pa so do dveh točk prišli zmaji, ko je TJ Brennan izkoristil številčno premoč in postavil končni izid.

Black Wings Linz – Olimpija 1:2 (1:1, 0:0, 0:0; 0:1)

Ledna dvorana Linz, gledalcev 4700, sodniki: Sternat, Unterweger (glavna), Seewald, Vaczi.
Strelci: 0:1 – Polei (Quince, Bukovec, 6.), 1:1 – Lebler (Auvitu, Ograjenšek, 14.), 1:2 – Brennan (64.).
Kazenske minute: Black Wings Linz 10, Olimpija Ljubljana 8.

Zmaji so na lestvici zadržali 5. mesto, v sredo pa bodo gostili četrtouvrščeni Bolzano.

 

   

 

   

 

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Domovina hokeja ostala brez zlate lovorike na OI

V razburljivem finalu olimpijskih iger so hokejisti reprezentance ZDA po hudem boju strli odpor favoriziranih Kanadčanov.
Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 16:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

V športnih krogih še vedno odmeva včerajšnja tesna zmaga Kanadčanov v olimpijskem polfinalu nad Finci.
Miha Šimnovec 21. 2. 2026 | 17:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju s Petrom Prevcem

Peter Prevc: Predazzo? Nad tem res nisem bil najbolj navdušen

Nekdanji skakalni as Peter Prevc o olimpijskih igrah v Italiji, podvigih svoje sestre in brata, vzdušju v Predazzu, spominih na tamkajšnje nordijsko SP 2013 ...
Miha Šimnovec 20. 2. 2026 | 19:51
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Finski as preprečil čudež Kraljev, navijači Caroline zaploskali tudi Kopitarju

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom na čelu v NHL šele po podaljšku izgubili proti Orkanom.
Miha Šimnovec 2. 2. 2026 | 00:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Olimpija do odmevnega skalpa

Ljubljanski hokejisti so v ICEHL strli odpor vodilnega moštva KAC.
30. 12. 2025 | 22:04
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

»Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Incident

Golob: Napad iz tujine, a slovenski naročnik

Stranka je dogodek že prijavila Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta.
21. 2. 2026 | 14:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

hokej na leduOlimpijaBlack Wings LinzICEHL

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Venezuela

Množična gladovna stavka zapornikov v Venezueli

Zakon o amnestiji je pod pritiskom ZDA oblikovala začasna voditeljica Delcy Rodriguez, potem ko so ameriški specialci 3. januarja izvedli napad na Venezuelo.
22. 2. 2026 | 20:21
Preberite več
Kultura  |  Oder
Dnevi komedije

Najbolj žlahten je smeh v Novi Gorici in Ljubljani

Žlahtna komedija je Usje se je dalu, žlatna komedijanta Patrizia Jurinčič Finžgar in Matija Rupel, za režijo pa je bil nagrajen Ivan Plazibat.
22. 2. 2026 | 20:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

TJ Brennan kakor Hughes, Olimpija kakor Američani

Ljubljanski hokejisti so v 49. kolu ICEHL v gosteh premagali igralce kluba Black Wings Linz.
22. 2. 2026 | 19:27
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Trgovina

Ameriški kaos vznemirja Evropo

V Bruslju pričakujejo, da bodo v Washingtonu spoštovali dogovorjeno in ne bodo zvišali carin.
Peter Žerjavič 22. 2. 2026 | 19:23
Preberite več
Premium
Nedelo
Simon Rožnik

Ljudi najbolj privlači doživetje

Dva športna dogodka, ki jih prireja podjetje Simona Rožnika, sta se uvrstila med dvanajst najboljših prireditev v Evropi.
Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 19:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

TJ Brennan kakor Hughes, Olimpija kakor Američani

Ljubljanski hokejisti so v 49. kolu ICEHL v gosteh premagali igralce kluba Black Wings Linz.
22. 2. 2026 | 19:27
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Trgovina

Ameriški kaos vznemirja Evropo

V Bruslju pričakujejo, da bodo v Washingtonu spoštovali dogovorjeno in ne bodo zvišali carin.
Peter Žerjavič 22. 2. 2026 | 19:23
Preberite več
Premium
Nedelo
Simon Rožnik

Ljudi najbolj privlači doživetje

Dva športna dogodka, ki jih prireja podjetje Simona Rožnika, sta se uvrstila med dvanajst najboljših prireditev v Evropi.
Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 19:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Kulinarika
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo