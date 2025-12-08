To moštvo lahko pride zelo daleč, morda celo do lovorike v ICEHL

Hokejsko veselje v Tivoliju se nadaljuje. Olimpija še naprej na lestvici ICEHL ostaja med vodilnimi moštvi, gledalci uživajo na tekmah. Nazadnje jih je 2500 slavilo zmago s 6:3 proti tradicionalnim tekmecem iz Beljaka, posebne pozornosti obiskovalcev pa je bil deležen novinec med zmaji. Okrepil jih je namreč reprezentančni napadalec Jan Drozg, nazadnje edini Slovenec v razširjeni ruski ligi (KHL), sicer učenec mariborske hokejske šole. Ljubljančani so nato sinoči zmagali tudi v Innsbrucku.

Jan, kako je prišlo do te vrnitve v Slovenijo?

Dolgo poletje je za menoj, čakal sem pravo ponudbo in ta Olimpijina me je najbolj pritegnila. Predvsem mi je všeč konkurenčnost moštva, menim namreč, da imamo res dobro zasedbo, ki se lahko daleč prebije v končnici, morda celo do naslova prvaka ICEHL. Rad bi se veselil zmag s tem moštvom.

V Rusiji vam ob koncu ni šlo vse po željah?

Res je bilo ob koncu kar zapleteno. Pri mojem klubu, pri katerem sem igral do te sezone (Kunlun, edini kitajski udeleženec v KHL, o. p.) so po koncu sezone povsem spremenili organizacijo, od predsednika prek generalnega menedžerja do še nekaterih v pisarni. Klub z menoj ni podpisal nove pogodbe, pravice pri mojem morebitnem prestopu je ohranil, dejansko pa si je bilo težko najti klub po Evropi, saj so v večini lig zaprli vrata akterjem iz KHL.