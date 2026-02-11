  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

To so smučarski skoki, enkrat si na konju, drugič pa pod njim

Slovenski skakalni asi se po veliki zmagi na tekmi mešanih ekip in prostem dnevu že veselijo selitve na veliko olimpijsko napravo, na kateri bodo merili daleč.
Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Prevc in Nika Vodan so po zmagoslavju na olimpijski tekmi mešanih ekip v Predazzu kar kričali od navdušenja. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Prevc in Nika Vodan so po zmagoslavju na olimpijski tekmi mešanih ekip v Predazzu kar kričali od navdušenja. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
11. 2. 2026 | 18:54
4:55
A+A-

Čeprav so bili slovenski smučarski skakalci na olimpijski tekmi mešanih ekip v Predazzu vroči kandidati za (zlato) kolajno, še zdaleč ni bilo samo po sebi umevno, da jo bodo tudi osvojili. To so drug za drugim ponavljali tudi naši junaki Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc, ki so kot za stavo nizali vrhunske skoke in na koncu zmagali z veliko prednostjo 30,9 točke (dobrih 15 metrov) pred drugouvrščenimi Norvežani.

»Tokrat pa se nisem podelal v hlače,« je novinarje v mešani coni v smehu pozdravil Anže Lanišek, ki je bil pičlih 24 ur po 26. mestu na posamični tekmi, s katerim seveda nikakor ni bil zadovoljen, najboljši posameznik ekipne preizkušnje. »Ker sem bil radoveden, sem spremljal rezultate in videl, da sem bil po osvojenih točkah prvi pred Domnom, tretji pa je bil – če se ne motim – Avstrijec Stephan Embacher,« je povedal najizkušenejši slovenski reprezentant in po krajšem premisleku ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota odgovoril na vprašanje, ali so se ušteli s poznim prihodom na OI

Glavni trener slovenske reprezentance po ne ravno blestečem nastopu svojih varovancev na srednji skakalnici na OI v Predazzu ni bil (pretirano) razočaran.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenka največji navdih za japonsko zvezdnico

Nozomi Marujama, bronasta smučarska skakalka s srednje naprave v Predazzu, je razkrila, od kod oziroma od koga je črpala navdih za okrevanje po hudi poškodbi.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Vodan

Še pred letom dni na kavču, zdaj se bori za kolajne

Nika Vodan hvaležna, da je lahko sploh na OI. Na srednji skakalnici v Predazzu drevi tekma mešanih ekip, na kateri bo Slovenija branila zlato lovoriko.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc se je pošalil na svoj račun glede pobeglih smuči

Drevi moška olimpijska tekma na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri bodo odločale malenkosti. Med favoriti tudi slovenska asa Domen Prevc in Anže Lanišek.
Miha Šimnovec 9. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevcu to ni bilo pogodu, Zajc ne bo delal revolucije

Na zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu so izstopali Philipp Raimund, Stephan Embacher in Marius Lindvik.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 22:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Portret Nike Prevc

Z odličnimi družinskimi vz(g)orniki do svetovnega vrha

Čeprav olimpijska podprvakinja Nika Prevc prihaja iz ene od najbolj prepoznavnih športnih družin v državi, jo ta dediščina ne teži, temveč očitno bogati.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Zajc: Kar se mi je zgodilo, ni bilo lahko preboleti. To je pustilo posledice

Timi Zajc ima na letalnico v Oberstdorfu in svetovna prvenstva v smučarskih poletih čudovite spomine. Za glavnega favorita na SP je izpostavil Domna Prevca.
Miha Šimnovec 21. 1. 2026 | 19:58
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Zlata kolajna

Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiAnže LanišekDomen PrevcNika PrevcNika Vodanolimpijske igreMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
KPK

Robert Golob delil plačan račun z dopusta na Ugljanu

V zadevi Bobnar je KPK že podala ugotovitve o kršitvah integritete, a je Golob napovedal, da bo odločitev sodno izpodbijal.
11. 2. 2026 | 19:28
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Po italijanski zmagi bi privabili Tadeja Pogačarja

Christian Scaroni je bil najmočnejši na Zeleni gori, njegova Astana pa se je na dirki po Omanu veselila dvojne zmage.
S prizorišča:Miha Hočevar 11. 2. 2026 | 18:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

To so smučarski skoki, enkrat si na konju, drugič pa pod njim

Slovenski skakalni asi se po veliki zmagi na tekmi mešanih ekip in prostem dnevu že veselijo selitve na veliko olimpijsko napravo, na kateri bodo merili daleč.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 18:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Žerdin: Opozicija naj si prebere, kar je pisal Jože Pučnik

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o civilni družbi. Za evropske populiste je Trump hkrati spodbuda in grožnja.
11. 2. 2026 | 18:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Fiskars Group

V Steklarni Rogaška bodo odpuščali

Steklarna Rogaška, ki je od leta 2015 v finski lasti, je sicer množično odpuščala že leta 2023.
11. 2. 2026 | 17:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

To so smučarski skoki, enkrat si na konju, drugič pa pod njim

Slovenski skakalni asi se po veliki zmagi na tekmi mešanih ekip in prostem dnevu že veselijo selitve na veliko olimpijsko napravo, na kateri bodo merili daleč.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 18:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Žerdin: Opozicija naj si prebere, kar je pisal Jože Pučnik

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o civilni družbi. Za evropske populiste je Trump hkrati spodbuda in grožnja.
11. 2. 2026 | 18:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Fiskars Group

V Steklarni Rogaška bodo odpuščali

Steklarna Rogaška, ki je od leta 2015 v finski lasti, je sicer množično odpuščala že leta 2023.
11. 2. 2026 | 17:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo