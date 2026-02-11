To so smučarski skoki, enkrat si na konju, drugič pa pod njim

Čeprav so bili slovenski smučarski skakalci na olimpijski tekmi mešanih ekip v Predazzu vroči kandidati za (zlato) kolajno, še zdaleč ni bilo samo po sebi umevno, da jo bodo tudi osvojili. To so drug za drugim ponavljali tudi naši junaki Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc, ki so kot za stavo nizali vrhunske skoke in na koncu zmagali z veliko prednostjo 30,9 točke (dobrih 15 metrov) pred drugouvrščenimi Norvežani.

»Tokrat pa se nisem podelal v hlače,« je novinarje v mešani coni v smehu pozdravil Anže Lanišek, ki je bil pičlih 24 ur po 26. mestu na posamični tekmi, s katerim seveda nikakor ni bil zadovoljen, najboljši posameznik ekipne preizkušnje. »Ker sem bil radoveden, sem spremljal rezultate in videl, da sem bil po osvojenih točkah prvi pred Domnom, tretji pa je bil – če se ne motim – Avstrijec Stephan Embacher,« je povedal najizkušenejši slovenski reprezentant in po krajšem premisleku ...