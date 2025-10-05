Trener pred zadnjo sezono pohvalil formo Kopitarja

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je z Los Angeles Kings sklenil priprave na novo sezono NHL, ki bo zanj zadnja v karieri. V zadnji tekmi pred začetkom rednega dela so Kralji po podaljšku s 5:4 ugnali Anaheim Ducks in zabeležili peto zmago na sedmih tekmah. Kopitar je na ledu prebil več kot 18 minut, trener Jim Hiller pa je bil kljub temu, da se ni vpisal med strelce ali podajalce, zadovoljen z njegovo igro.

Kralji so srečanje odprli silovito in že po prvi tretjini vodili s 3:0. V polno so zadeli Quinton Byfield, Phillip Danault in Warren Foegele. Danault je v zadnji tretjini dodal še en gol za vodstvo s 4:0, nato pa je sledil padec v igri Los Angelesa. Rački so v desetih minutah izkoristili serijo napak in zrežirali izenačenje.

Odločitev je padla v podaljšku, ko je Kevin Fiala z natančnim strelom kraljem zagotovil zmago. »Saj ste videli, 50 minut smo igrali super, potem pa smo se preveč sprostili. Je bilo to dobro ali slabo za nas? Bomo videli, nekaj stvari je delovalo odlično, tudi Kopi v igri z igralcem manj je bil izvrsten,« ga je po tekmi pohvalil Hiller.

Kopitarjevo moštvo bo sezono odprlo v noči na sredo po slovenskem času, ko bo v Kalifornijo pripotoval Colorado Avalanche.