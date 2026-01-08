Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

Konkurenca v Zakopanah, kjer se bo konec tedna nadaljeval svetovni pokal v moških smučarskih skokih, bo precej okrnjena. Ob Danielu Tschofenigu, zmagovalcu torkove zadnje tekme 74. novoletne turneje, bo preizkušnji na Poljskem izpustil tudi Stefan Kraft.

V avstrijski reprezentanci bo priložnost dobil Markus Müller, sedmo mesto pa bo ostalo prazno. V Zakopanah bodo sicer rdeče-belo-rdeče barve branili še Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner, Maximilian Ortner in Jonas Schuster.

Na Poljskem bo oslabljena tudi nemška ekipa, ki bo na naslednjo postajo svetovnega pokala odpotovala zgolj s tremi skakalci, in sicer s Karlom Geigerjem, Piusom Paschkejem in Andreasom Wellingerjem. V tej sezoni najboljša nemška reprezentanta Felix Hoffmann in Philipp Raimund, ki se spopadata z zdravstvenimi težavami, bosta konec tedna izkoristila za počitek in okrevanje.

Tekmi v Zakopanah bo izpustil tudi Daniel Tschofenig, zmagovalec torkove preizkušnje v Bischofshofnu. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Počutil se je res slabo

Raimund je sicer v Bischofshofnu tekmoval že močno načet. Po finalnem skoku se je v izteku boril s hudim kašljem. Telesno je bil povsem izčrpan. Kljub bolezni je tekmovanje končal na 12. mestu, a si je vidno oddahnil, da je bilo turneje konec.

»Počutil sem se res slabo. Povsem sem zbolel,« je po tekmi v hudem mrazu odkrito povedal 23-letni Nemec. »Kljub temu sem lahko skakal na visoki ravni,« je presenetil še samega sebe. Njegovo stanje je bilo pred začetkom tekmovanja po besedah glavnega trenerja nemške reprezentance Stefana Horngacherja celo alarmantno.

»V dvorani je še ležal na vozičku z blazinami, bil je tik pred kolapsom,« je opisal Horngacher. Kljub temu je Raimund vztrajal pri nastopu. »Zelo si je želel skočiti – in to mu je na koncu tudi kar dobro uspelo,« je pristavil 56-letni Avstrijec.