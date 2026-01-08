  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Philipp Raimund je kljub bolezni v Bischofshofnu izvlekel 12. mesto. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
    Galerija
    Philipp Raimund je kljub bolezni v Bischofshofnu izvlekel 12. mesto. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
    Miha Šimnovec
    8. 1. 2026 | 19:43
    8. 1. 2026 | 19:56
    2:25
    A+A-

    Konkurenca v Zakopanah, kjer se bo konec tedna nadaljeval svetovni pokal v moških smučarskih skokih, bo precej okrnjena. Ob Danielu Tschofenigu, zmagovalcu torkove zadnje tekme 74. novoletne turneje, bo preizkušnji na Poljskem izpustil tudi Stefan Kraft.

    image_alt
    Domen ima darilo že ogledano, potovanje bo izbral kmalu

    V avstrijski reprezentanci bo priložnost dobil Markus Müller, sedmo mesto pa bo ostalo prazno. V Zakopanah bodo sicer rdeče-belo-rdeče barve branili še Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner, Maximilian Ortner in Jonas Schuster.

    Na Poljskem bo oslabljena tudi nemška ekipa, ki bo na naslednjo postajo svetovnega pokala odpotovala zgolj s tremi skakalci, in sicer s Karlom Geigerjem, Piusom Paschkejem in Andreasom Wellingerjem. V tej sezoni najboljša nemška reprezentanta Felix Hoffmann in Philipp Raimund, ki se spopadata z zdravstvenimi težavami, bosta konec tedna izkoristila za počitek in okrevanje.

    Tekmi v Zakopanah bo izpustil tudi Daniel Tschofenig, zmagovalec torkove preizkušnje v Bischofshofnu. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Tekmi v Zakopanah bo izpustil tudi Daniel Tschofenig, zmagovalec torkove preizkušnje v Bischofshofnu. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

    Počutil se je res slabo

    Raimund je sicer v Bischofshofnu tekmoval že močno načet. Po finalnem skoku se je v izteku boril s hudim kašljem. Telesno je bil povsem izčrpan. Kljub bolezni je tekmovanje končal na 12. mestu, a si je vidno oddahnil, da je bilo turneje konec.

    »Počutil sem se res slabo. Povsem sem zbolel,« je po tekmi v hudem mrazu odkrito povedal 23-letni Nemec. »Kljub temu sem lahko skakal na visoki ravni,« je presenetil še samega sebe. Njegovo stanje je bilo pred začetkom tekmovanja po besedah glavnega trenerja nemške reprezentance Stefana Horngacherja celo alarmantno.

    »V dvorani je še ležal na vozičku z blazinami, bil je tik pred kolapsom,« je opisal Horngacher. Kljub temu je Raimund vztrajal pri nastopu. »Zelo si je želel skočiti – in to mu je na koncu tudi kar dobro uspelo,« je pristavil 56-letni Avstrijec.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Ker je začel Domen živeti smučarske skoke, se je zgodilo, kar se je

    Peter Prevc o zmagoslavju brata Domna na 74. skakalni novoletni turneji, razlogih za njegovo premoč in spominih na svojega zlatega orla izpred desetih let.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna je gledalcem na Bergislu dvakrat zastal dih

    V kvalifikacijah Innsbrucka je bil med slovenskimi smučarskimi skakalci najboljši Anže Lanišek. Na vrhu najhujši Prevčev tekmec Jan Hörl.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domnov veliki tekmec: Ni bilo pošteno, to je treba povedati

    Avstrijski skakalni as Jan Hörl ni bil zadovoljen, kako so odgovorni izpeljali tekmo v Garmisch-Partenkirchnu.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

    Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.
    Tanja Jakše Gazvoda 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prenos lastništva

    Mimovrste dobiva novega tujega lastnika

    Družba Mimovrste je lani ustvarila 9,6 milijona evrov čiste izgube.
    7. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiStefan KraftDaniel TschofenigPhilipp RaimundBischofshofenZakopane

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Požar v klubu Le Constellation

    Italija sprožila preiskavo zaradi tragedije v klubu v Crans Montani

    Pristojnost tožilstva v Rimu je preiskati kazniva dejanja v tujini, ki so povezana z italijanskimi državljani.
    8. 1. 2026 | 20:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    UKC Ljubljana: Odhodi zdravnikov ne vplivajo na izvajanje storitev

    Po podatkih UKC Ljubljana v letu 2025 število odhodov zdravnikov ne presega ravni iz preteklih let in predstavlja običajno fluktuacijo.
    8. 1. 2026 | 19:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sum kaznivega dejanja

    Po tragični smrti otroka celotna skupnost v šoku

    Preiskava tragične nesreče pred osnovno šolo v Šmartnem pri Litiji, v kateri je v sredo umrl devetletni otrok, poteka z največjo intenzivnostjo.
    8. 1. 2026 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na napad na Venezuelo

    Protestniki pred ameriško ambasado vzklikali »Naj gorijo ZDA!« (FOTO)

    Študentsko društvo Iskra je organiziralo protest zaradi ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.
    8. 1. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sum kaznivega dejanja

    Po tragični smrti otroka celotna skupnost v šoku

    Preiskava tragične nesreče pred osnovno šolo v Šmartnem pri Litiji, v kateri je v sredo umrl devetletni otrok, poteka z največjo intenzivnostjo.
    8. 1. 2026 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na napad na Venezuelo

    Protestniki pred ameriško ambasado vzklikali »Naj gorijo ZDA!« (FOTO)

    Študentsko društvo Iskra je organiziralo protest zaradi ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.
    8. 1. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo