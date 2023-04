Trenerjev ne navdušujejo počitnice Stefana Krafta

Eden vodilnih asov med smučarskimi skakalci Stefan Kraft, nazadnje v skupni razvrstitvi sezone na 2. mestu, za zmagovalcem Halvorjem Egnerjem Granerudom in tik pred našim Anžetom Laniškom, je dolgo sanjal o dolgih počitnicah in jih tokrat le dočakal.

S soprogo Mariso se odpravlja na potovanje, dolgo šest tednov, nad katerim v avstrijskem trenerskem štabu niso ravno navdušeni. Prvi dan maja se namreč začenjajo priprave za novo sezono, takrat pa se bodo za Tirolca komaj dobro začele počitnice. »Nikdar še nisem bil na počitnicah več kot dva tedna v kosu, zdaj si bom pa željo o daljšem dopustu vendarle uresničil. In brez skrbi, pravočasno se bom pripravil za sezono. Ko se lotim treninga, delam zelo resno,« je povedal za najbolj brani avstrijski dnevnik Kronen Zeitung.

Skakalec, star 29 let, se bo s svojo življenjsko sopotnico odpravil najprej na Bali, rad bi »skočil« tudi na Havaje, na njegovem seznamu velikih mest sta Los Angeles in New York, ob vrnitvi v Evropo pa bo najprej na vrsti Pariz. Velik ljubitelj športnih spektaklov bi si rad v živo ogledal odprto prvenstvo Francije v tenisu. »In upam, da bom tam videl igrati rojaka Dominica Thiema,« je še dejal pred odhodom na dolgo potovanje.