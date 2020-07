Trening v Planici odprla s kosom torte s svečko

Ljubljana – Najboljše slovenske smučarske skakalke se pod vodstvom glavnega trenerja Zorana Zupančiča za novo sezono, katere veliki vrhunec bo nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu (med 23. februarjem in 7. marcem 2021), v teh dneh pripravljajo v Planici. Kot je povedal selektor, so dekleta letos začela priprave prej kot običajno, zato imajo v nogah že kar nekaj skokov.



»Osredotočili smo se predvsem na težišče v zaletnem položaju in postavitvi smuči med letom, kar je bistveno za stabilne skoke. Forma deklet je na dobri, vendar še ne na odlični ravni,« je pojasnil Zupančič, ki je posebej pohvalil Špelo Rogelj za nov pristop in Niko Križnar, ki skače že precej dobro, čeprav še spremenljivo. Ema Klinec ima po trenerjevih besedah še nekaj težav, Katra Komar in Jerneja Brecl pa sta ta čas boljši kot v istem lanskem obdobju. Urša Bogataj, ki se je lani nesrečno poškodovala, je lepo napredovala pri rehabilitaciji.



Ema Klinec sicer prav danes praznuje 22. rojstni dan. Trening v Planici je začela s kosom torte s svečko in lepimi željami reprezentančnih kolegic. »Že zjutraj so me presenetili in mi tudi zapeli. Težko bi si želela lepši rojstni dan, pa še v Planici je zelo lepo,« je razkrila Klinčeva in glede priprav dejala, da so imeli dobre treninge, na katerem jim veter ni nagajal. »Pri skokih ostajam perfekcionistka, pri športu so detajli tisti, ki ločijo med vrhom in povprečjem,« je razložila slavljenka, doma iz Poljan nad Škofjo Loko.