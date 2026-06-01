Trening večkrat zapustil v solzah, kuhinjo spremenil v morje pene

Finski hokejisti so se še petič ovenčali z naslovom svetovnih prvakov (po letih 1995, 2011, 2019 in 2022), potem ko so v velikem finalu v razprodani areni Swiss Life v Zürichu na razočaranje domačih navijačev v podaljšku z 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 1:0) strli odpor Švicarjev. Tako so se jim na najlepši način oddolžili za poraz v skupinskem delu turnirja (2:4).

V modro-beli reprezentanci bi težko izpostavili najzaslužnejšega moža za končno zmagoslavje, kajti prav vsak njen član je prispeval svoj kamenček v šampionski mozaik. Med glavnimi junaki »Suomijev« na prvenstvu v Švici so bili vsekakor selektor Antti Pennanen, ki so ga želeli še lani nekateri v domovini zamenjati, pa je letos popeljal moštvo do bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Milanu in zdaj še do zlate lovorike na SP, odlični čuvaj mreže Justus Annunen, ki je v zaključnem dvoboju zaklenil svoja vrata, in sijajni Aleksander Barkov, ki je bil – potem ko je zaradi poškodbe kolena izpustil celotno sezono v NHL – prav lačen igre in tekem.