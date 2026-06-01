Zimski športi

Trening večkrat zapustil v solzah, kuhinjo spremenil v morje pene

Mladi Konsta Helenius z zlatim golom popeljal Fince do naslova svetovnih prvakov v hokeju na ledu. Komaj 18-letni Tinus Luc Koblar do brona z Norvežani.
Vzhajajoči finski zvezdnik Konsta Helenius (na sredini) se je takole s soigralci veselil osvojitve naslova svetovnih prvakov. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
Miha Šimnovec
1. 6. 2026 | 16:05
1. 6. 2026 | 16:11
5:28
Finski hokejisti so se še petič ovenčali z naslovom svetovnih prvakov (po letih 1995, 2011, 2019 in 2022), potem ko so v velikem finalu v razprodani areni Swiss Life v Zürichu na razočaranje domačih navijačev v podaljšku z 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 1:0) strli odpor Švicarjev. Tako so se jim na najlepši način oddolžili za poraz v skupinskem delu turnirja (2:4).

V modro-beli reprezentanci bi težko izpostavili najzaslužnejšega moža za končno zmagoslavje, kajti prav vsak njen član je prispeval svoj kamenček v šampionski mozaik. Med glavnimi junaki »Suomijev« na prvenstvu v Švici so bili vsekakor selektor Antti Pennanen, ki so ga želeli še lani nekateri v domovini zamenjati, pa je letos popeljal moštvo do bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Milanu in zdaj še do zlate lovorike na SP, odlični čuvaj mreže Justus Annunen, ki je v zaključnem dvoboju zaklenil svoja vrata, in sijajni Aleksander Barkov, ki je bil – potem ko je zaradi poškodbe kolena izpustil celotno sezono v NHL – prav lačen igre in tekem.

hokej na leduKonsta HeleniusJustus AnnunenAleksander BarkovTinus Luc Koblarsvetovno prvenstvoFinska

Premium
Šport  |  Nogomet
Slovenska reprezentanca

Lepo se je vrniti v Stožice k domačim navijačem

Na Brdu pri Kranju se je zbrala slovenska reprezentanca. Prihajajočih tekem s Ciprom in Hrvaško se veseli izkušeni Adam Gnezda Čerin.
S prizorišča:Siniša Uroševič 1. 6. 2026 | 17:47
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Nad Apačami zametek tornada, ponekod znova toča

Državo je znova prešel pas neviht, tudi močnejših.
1. 6. 2026 | 17:36
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Francija

Macron v projektu Izberite Francijo napovedal astronomske naložbe

Naložbe na področju umetne inteligence in podatkovnih centrov naj bi znašale 93 milijard evrov in naj bi prinesle več kot 15.000 delovnih mest.
1. 6. 2026 | 17:35
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Latinska Amerika

Kolumbijski volivci pred črno-belo izbiro

V drugem krogu predsedniških volitev se bosta pomerila jasno profilirana kandidata.
1. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Fotografije pištole

Sedmošolec na mariborski šoli grozil vrstnikom

Prijateljem je pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek vsi videli, kaj se bo zgodilo v dopoldanskih urah.
1. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
