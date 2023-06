Trepetala za svoje življenje, ko se je medved zapodil proti njej

Finska biatlonka Erika Jänkä je pred dnevi trepetala za svoje življenje. Med treningom v domovini je namreč v gozdu prekrižala pot dvema rjavima medvedoma. Medtem ko se eden ni zmenil zanjo, se je drugi precej agresivno zapodil proti njej. Športnica se je vrgla na tla in se naredila mrtvo, kar se je v njenem primeru izkazalo za pravilno.

»Medveda sem začutila na svojih gležnjih in nogah,« je srečanje z divjo zverjo opisala 27-letna biatlonka iz mesteca Perho na zahodu Finske in pristavila, da tega dogodka zlepa ne bo pozabila. »Bala sem se za svoje življenje. Na kaj takšnega se ne moreš pripraviti. To mi bo še dolgo ostalo v spominu,« je večkrat ponovila Erika Jänkä.

Na srečo jo je pri tem odnesla brez praske. »Še vedno sem brez besed in hvaležna vsem, ki so me v življenju naučili, kako je treba ravnati z živalmi,« je svojim sledilcem na družbenem omrežju instagram še sporočila finska biatlonka, ki je objavila fotografijo z dogodka, na kateri so jasno vidne medvedje sledi.

Da se ji ni nič zgodilo, je razveselilo številne prijatelje in prijateljice. Med drugimi si je oddahnila tudi njena slovita rojakinja Kaisa Mäkäräinen. »Na srečo si dobro,« je pod njeno objavo zapisala skupna zmagovalka svetovnega pokala (v sezonah 2010/11, 2013/14 in 2017/18).