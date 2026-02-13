Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Slovenskemu šampionu Domnu Prevcu je vidno odleglo, potem ko so končali olimpijske nastope na srednji skakalnici v Predazzu. Od nje se je, skupaj s svojo sestro Niko ter Anžetom Laniškom in Niko Vodan, poslovil na najlepši možni način – z zlato lovoriko na tekmi mešanih ekip, s katero se je veselil svoje prve kolajne na največji zimskošportni prireditvi na svetu.

Kot je ponovil po sinočnjem uvodnem uradnem treningu na veliki napravi Giuseppeja Dal Bena, je kot rojeni letalec na smučeh končno spet malo »zadihal«. »A sem pričakoval, da bo bolj preprosto in da mi bo ritem skakalnice s strmo odskočno mizo bolj ustrezal,« je v skakalnem žargonu pojasnil najmlajši od bratov Prevc. Glede na sijajno formo v tej olimpijski sezoni in prepričljivo vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovni pokal bo na jutrišnji posamični tekmi (z začetkom ob 18.45) še bolj izrazit favorit, kot je bil na srednji skakalnici, na kateri je izvlekel šesto mesto.