Tretji poker asov v nizu se zdi misija nemogoče

Ljubljana – V 67-letni zgodovini novoletne skakalne turneje so zgolj trije tekmovalci zlatega orla osvojili z zmagami na vseh štirih postajah – Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen –, se je pa to zgodilo kar dvakrat na zadnjih dveh tekmovanjih. S pokrom zmag sta slavila Kamil Stoch in Rjoju Kobajaši, da bi se ta niz nadaljeval, pa se zdi kar misija nemogoče, saj na začetku nove sezone noben skakalec ni prevladoval. V rumeni majici vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala bo sicer turnejo začel branilec naslova Kobajaši.



Na prvih sedmih tekmah sezone se je na 1. mestih zvrstilo pet različnih skakalcev, 12 jih je stalo na odru za zmagovalce, dvakrat tudi Anže Lanišek in enkrat Peter Prevc. A v slovenski izbrani vrsti ne gre iskati favoritov za zlatega orla, med zmagovalci pač. A Daniel Andre Tande, ki je presenetljivo dobil uvodni dve preizkušnji, nato pa v kombinaciji z nenavadno poškodbo gležnja močno padel (na zadnjih dveh tekmah ni prišel do točk), ter Jukija Sato ne sodita v ožji izbor strokovnjakov, Stefan Kraft, Rjoju Kobajaši in Kamil Stoch pač, večina tu šteje še Karla Geigerja, tretjega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Z izjemo slednjega imajo vsi že izkušnje z osvajanjem novoletne turneje, Stoch jo je dobil celo dvakrat zapored v sezonah 2016/17 in 2017/18, Kraft pa je bil najboljši v zimi 2014/15, med Avstrijcem in Poljakom pa je seveda slavil Peter Prevc.

Schmitt: Kobajaši, Horngacher: Kraft ali Stoch

Glede na sezono brez nordijskega prvenstva in olimpijskih iger tako pester uvod ni presenetljiv – na prejšnjo turnejo štirih skakalnic se je Kobajaši odpravil s štirimi zmagami –, je pa branilec lovorike stopnjeval formo in prav na zadnjih treh tekmah dvakrat zmagal ter napovedal, da se bo na prvem vrhuncu zime boril za najvišja mesta. "Na začetku je delal veliko napak, a se je še vseeno uvrščal visoko, zdaj pa je spet vse videti zelo gladko. Mislim, da bo šla skupna zmaga njemu," je prepričan nekdanji skakalec Martin Schmitt, medtem ko je nekdanji poljski in zdaj nemški glavni trener Stefan Horngacher drugačnega mnenja: "Rjoju ni dovolj stanoviten. Mislim, da imata več možnosti Stefan Kraft in Kamil Stoch, upam, da tudi Karl Geiger."



Kraft sicer turneje ne začenja z najboljšo popotnico, saj je na zadnji tekmi v Engelbergu v finalu padel, zato še vedno čuti bolečine po večjem delu telesa, vendar pa naj to ne bi vplivalo na njegovo pripravljenost. "Še nikdar nisem bil tako samozavesten, kot sem v tej sezoni," je poudaril Avstrijec, ki je po prvi tekmi v Engelbergu tudi oblekel rumeno majico, a jo je moral že naslednji dan predati Kobajašiju. Nemški upi so tokrat na plečih Karla Geigerja – na prejšnji turneji se je do polovice odlično držal Markus Eisenbichler, sezono pred tem pa Richard Freitag –, ki je edini ob Kobajašiju v tej zimi vsako tekmo končal v deseterici. "Še nikdar nisem bil tako stanoviten, izjemno sem zadovoljen s svojo pripravljenostjo. In ponosen sem, da sodim med favorite, skušal bom še malce dodati in videli bomo, kaj bo to prineslo," pravi 26-letnik iz Oberstdorfa, za katerega je seveda zdaj glavno vprašanje, kako se bo znašel pod velikim pritiskom, saj Nemci na zmago čakajo vse od sezone 2001/02, ko je Sven Hannawald kot prvi v zgodovini sploh nanizal štiri zmage.



Novoletna turneja se bo s kvalifikacijami Oberstdorfa začela danes ob 16.30, jutri (17.30) je na sporedu prva preizkušnja. Sledila bo selitev v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo v torek kvalifikacije in v sredo tekma (obakrat ob 14. uri), nato pa pride na vrsto avstrijski del z Innsbruckom (3. 1. kvalifikacije, 4. 1. tekma, obakrat začetek ob 14. uri) in Bischofshofnom (5. 1. kvalifikacije ob 16.30, 6. 1. tekma ob 17.15).