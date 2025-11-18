Tri sestre lovijo ene olimpijske sanje – vsaka v čisto drugi disciplini

Tri sestre iz Združenih držav Amerike – Sam, Lauren in Alli Macuga – lovijo skupne olimpijske sanje. Njihov cilj je uvrstitev na zimske olimpijske igre 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo, posebnost njihove zgodbe pa je, da želijo tekmovati v treh popolnoma različnih disciplinah. Kot poroča tiskovna agencija Reuters, je pred njimi zdaj najtežja naloga: uvrstitev na igre.

Sestre so si po starosti tesno skupaj, a so si izbrale povsem ločene športne poti. Najstarejša, 24-letna Sam, želi tekmovati v smučarskih skokih.

Srednja sestra, 23-letna Lauren, je že uveljavljena v alpskem smučanju. Svoj potencial je dokazala na letošnjem svetovnem prvenstvu v Saalbachu, kjer je osvojila bronasto medaljo v superveleslalomu. Prehiteli sta jo le Avstrijka Stephanie Venier in Italijanka Federica Brignone, kasnejša zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala.

Lauren Macuga je že uveljavljena v alpskem smučanju. FOTO: Adam Gray/Reuters

Najmlajša, 22-letna Alli, pa blesti v smučanju prostega sloga na grbinah, kjer je bila leta 2023 imenovana za novinko leta.

Sestre Macuga so bile rojene in so odraščale v zimskem športnem raju Park City v ameriški zvezni državi Utah. Že od malih nog jih je zaznamovala tekmovalnost. »Na dvorišču so se sankale in prepirale, katera bo najhitrejša,« se spominja njihov oče Dan. Njuna mama Amy pa je napredek svojih hčera skrbno beležila v posebni tabeli.

Alli Macuga blesti v smučanju prostega sloga na grbinah. FOTO: Adam Gray/Reuters

Čeprav so zelo tekmovalne, so si sestre med seboj v največjo oporo. »Imamo srečo, da tekmujemo v različnih disciplinah. Smo zelo tekmovalne, vsaka od nas se na sezono pripravlja individualno,« je dejala alpska smučarka Lauren.

Tudi njihov 20-letni mlajši brat Dan mlajši si želi ustvariti prihodnost v alpskem smučanju.

Najstarejša Sam, ki se je ameriški zimski reprezentanci prvič pridružila leta 2019, je pomen družinske vezi povzela z besedami: »Ne morem si predstavljati potovanja v Italijo brez njiju«.

Sam Macuga tekmuje v smučarskih skokih. FOTO: Adam Gray/Reuters

Če bi se Američanke uspele uvrstiti na igre, sicer ne bi bile prve tri sestre, ki bi skupaj tekmovale na zimskih olimpijskih igrah.

Leta 2014 so na igrah v Sočiju v smučanju na grbinah tekmovale tri kanadske sestre Dufour-Lapointe; Justine in Chloe sta takrat osvojili celo dvojno zmago, Justine zlato, Chloe pa srebrno medaljo.