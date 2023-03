Norvežan in Avstrijec za kristalni globus, Slovenci za zmago

Smučarske skakalce danes na letalnici bratov Gorišek čaka prva od treh tekem finala 44. sezone svetovnega pokala. Slovenci so blesteli v četrtkovih kvalifikacijah, saj so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc na veselje 12.000 gledalcev pod Poncami končali na prvih treh mestih. Na tekmi bosta nastopila tudi Lovro Kos in Rok Masle.

Za prvo trojico sta se zvrstila najboljša letalca te zime Stefan Kraft in Halvor Egner Granerud. Avstrijec in Norvežan bosta v Planici med seboj obračunala za mali kristalni globus za polete, medtem ko se bodo slovenski letalci udarili za tretje mesto v seštevku poletov.

Lanišek je s kvalifikacijsko zmago prejel tudi 5000 švicarskih frankov, obenem pa vodi tudi v posebnem seštevku tekmovanja Planica 7, za katerega je nagrada 20.000 frankov.

Današnja tekma je na sporedu ob 15. uri, a vremenska napoved je slaba, zato vodstvo tekmovanja upa, da bo žirija lahko izpeljala vsaj eno serijo.

Pri Smučarski zvezi Slovenije so v četrtek v Hotelu Kompas v Kranjski Gori odprli žalno knjigo za pokojnega Janeza Goriška, inženirja, nekdanjega smučarskega skakalca in športnega delavca, legendo Planice.

V dogovoru z družino so ob tem uredili, da se bo v soboto po naletu letalnice bratov Gorišek z zastavo Janeza Goriška spustil njegov nečak, Dušan Gorišek. Ob tej priložnosti se bo Planica Gorišku poklonila z minuto molka.