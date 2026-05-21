Triglavskega narodnega parka ne bom pozabil

Fribourg je po 36 letih v teh dneh spet eno od prizorišč svetovnega prvenstva v hokeju. In pri tem ne skriva ponosa Thierry Steiert, 63-letni pravnik, ki je v zadnjem desetletju opravljal vlogo fribourškega župana. Pred nekaj tedni se mu je iztekel drugi mandat, nove kandidature ni vložil. V pogovoru za Delo nam je razgrnil številne zanimivosti o zgodovini kraja, turizmu, pomenu prirejanja SP v hokeju in športnemu utripu v mestu s 40.000 prebivalci.

Gospod Steiert, najprej bi vas vprašal, kako je pravzaprav s poimenovanjem vašega mesta. Ob Fribourgu se pojavlja tudi Freiburg – gre zgolj za obliko imena v nemškem jeziku ali še kaj več?

Ha, poglejte: to mesto ima enako ime kot tisto na nemškem jugozahodu blizu tromeje s Francijo in Švico. Naključja pa ni. Ti ljudje, ki so bili doma iz nemškega Freiburga, so prišli v 12. stoletju, natančneje leta 1157, sem in tudi ta naš kraj poimenovali Freiburg. To je tako ostalo, a ker smo zdaj že v večinoma francosko govorečem delu Švice, smo pozneje dobili še različico naziva v francoščini.