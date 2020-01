Trojna italijanska zmaga v Banskem, Ilka Štuhec znova hitra le v zgornjem delu

Najuspešnejša slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je veliko več pričakovala od smukov v Banskem. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

Italijanka Marta Bassino je končala na drugem mestu.

Najuspešnejša slovenska tekmovalka v hitrih disciplinahje veliko več pričakovala od smukov v Banskem. Hitra in konkurenčna za najvišja mesta je bila le v strmem zgornjem delu, ko pa so se začeli zavoji, je Mariborčanka začela kopičiti zaostanek, ki ji je na koncu prinesel mesti v prvi dvajseterici, 18. in 19.Na prvem smuku v Banskem, nadomestnem za odpadli smuk v Val d'Iseru, je slavila Američanka, na drugem pa je bil vrh povsem v znamenju Italije.Na prvo mesto se je zavihtela, ki je bila najhitrejša s startno številko 28. In svojo prvo zmago v svetovnem pokalu je osvojila še stara 28 let. Tretjega februarja bo namreč dopolnila 29 let. Curtonijeva je pred Banskim bila trikrat na stopničkah, enkrat na smuku in dvakrat superveleslalomu., ki se je že veselila zmage in je vodila večji del tekme s številko štiri, je smuk na koncu končala na drugem mestu. Na prvo smukaško zmago bo tako morala še počakati. Edino njeno zmagoslavje v svetovnem pokalu je veleslalomsko iz Killingtona novembra lani. Triindvajsetletnica je za Curtonijevo zaostala eno desetinko.Tretja Italijanka na zmagovalnem odru je Federica Brignone, ki je zaostala 14 stotink sekunde. Brignonejeva je tako obe smukaški preizkušnji v gorovju Pirin končala na stopničkah. Na petkovem smuku je bila druga.Drugič v zgodovini smukov so Italijanke povsem zavzele oder za zmagovalke. Nazadnje so bile tri Italijanke na prvih treh mestih na smuku za svetovni pokal alpskih smučark 14. januarja 2018 v Bad Kleinkircheimu, ko je zmagala Sofia Goggia, Federica Brignone je bila druga, Nadia Fanchini tretja.Curtonijeva je sedma Italijanka s smukaško zmago v svetovnem pokalu alpskih smučark. Isolde Kostner jih je v svoji karieri zbrala 12, Goggia štiri, Elena Fanchini dve, po eno pa imajo Nadia Fanchini, Daniela Marighetti in Giustina Demetz.Brez stopničk je ostala Shiffrinova. Na drugem smuku v Bolgariji je zasedla četrto mesto. Njen zaostanek za najhitrejšo je znašal 35 stotink sekunde. Američanka Breezy Johnson se je uvrstila na peto mesto tik za slavnejšo rojakinjo, od katere je bila počasnejša 12 stotink.V svetovnem pokalu vodi Shiffrinova. Skupno ima že 1125 točk, 270 točk zaostaja Brignonejeva, na tretjem mestu je Slovakinja Petra Vlhova. V posebnem smukaškem seštevku vodi Švicarka Corinne Suter, danes deveta, Shiffrinova je skočila na drugo mesto in za smukaškim vrhom zaostaja 16 točk, prej drugouvrščena Čehinja Ester Ledecka je po novem tretja.Slovenska predstavnica Štuhčeva je na obeh smukih za vrhom zaostala več kot dve sekundi. Na petkovem smuku je njen zaostanek znašal 2,36 sekunde, na sobotnem pa 2,15 sekunde.V Banskem bo v nedeljo še superveleslalom.