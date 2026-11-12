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Zimski športi

Tudi Finci brez milosti do Rusov: rdeča luč za Klimova & Co. za Ruko

»Dokler traja ruska agresivna vojna v Ukrajini, ruski športniki nimajo česa iskati na Finskem,« je poudarila finska zunanja ministrica Elina Valtonen.
»Dokler traja ruska agresivna vojna v Ukrajini, ruski športniki nimajo česa iskati na Finskem,« je poudarila finska zunanja ministrica Elina Valtonen.
Galerija
»Dokler traja ruska agresivna vojna v Ukrajini, ruski športniki nimajo česa iskati na Finskem,« je poudarila finska zunanja ministrica Elina Valtonen.
Miha Šimnovec
12. 11. 2026 | 20:34
3:13
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Vrata za ruske športnike očitno ostajajo zaprta, čeprav so jim odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) za sezono 2026/27 pod strogimi pogoji že dovolili nastopanje na tekmah za svetovni pokal. Potem ko je Poljska napovedala, da ruskim skakalcem ne bo izdajala vizumov za preizkušnje v Visli in Zakopanah, je podobno potezo zdaj potegnila še Finska. Njena vlada je namreč odločila, da od 16. novembra naprej ruskim državljanom ne bo več izdajala vizumov za kratkotrajno delo v državi. Prepoved izrecno vključuje tudi poklicne športnike.

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To pomeni, da na bližnjem tekmovanju svetovnega pokala v Ruki (27. novembra) ne bo ruskih predstavnikov, in sicer niti tistih, ki bi nastopali pod nevtralnim statusom. Na Finskem bodo namreč isti konec tedna tekmovali tudi nordijski kombinatorci in tekači na smučeh.

»Dokler traja ruska agresivna vojna v Ukrajini, ruski športniki na Finskem nimajo česa iskati. Njihov vstop bi pomenil nevarnost za mednarodne odnose Finske,« je odločitev pojasnila finska zunanja ministrica Elina Valtonen. V Helsinkih so ob tem obtožili Rusijo, da šport uporablja kot propagandno sredstvo in z njim poskuša uresničevati cilje nezakonite vojaške agresije na Ukrajino.

Finska je doslej ruskim profesionalnim športnikom omogočala pridobitev vizumov za službena potovanja, krajša od 90 dni. Z novo odločitvijo je odpravila to možnost – ne glede na status, pod katerim bi želeli tekmovati posamezniki.

Ruski smučarski skakalec Jevgenij Klimov in njegov reprezentančni kolegi ne bodo dobili zelene luči za Ruko. FOTO: Janek Skarzynski/AFP
Ruski smučarski skakalec Jevgenij Klimov in njegov reprezentančni kolegi ne bodo dobili zelene luči za Ruko. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Na seznamu 25 skakalcev in skakalk

Pristojni pri FIS so ruske in beloruske športnike za sezono 2026/27 pod strogimi pogoji sprejeli med tako imenovane individualne nevtralne športnike (AIN). Ti morajo med drugim podpisati izjavo o nevtralnosti, nastopajo lahko le na posamičnih tekmah, brez državnih zastav, himen in nacionalnih barv. Na tem seznamu je trenutno 25 ruskih in beloruskih skakalcev ter skakalk, med njimi tudi razvpiti Jevgenij Klimov.

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Toda dovoljenje FIS samo po sebi še ne zagotavlja njihove vrnitve na tekmovališča. Športniki morajo namreč dobiti tudi dovoljenje za vstop v države gostiteljice, prav tu pa se jim vrata vse pogosteje zapirajo. Poljska je že napovedala, da ruskim skakalcem ne bo izdala vizumov za tekmi v Visli in Zakopanah, zdaj je enako storila še Finska.

Zapleti z vizumi se obetajo tudi na Norveškem, kjer se bo 20. novembra začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Vrnitev ruskih skakalcev v svetovni pokal tako za zdaj ostaja precej bolj teoretična kot dejanska možnost.

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